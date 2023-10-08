Antalya'da kasap dükkanında kumar! 4 kişi yakalandı...

Yurtta haksız kazanç sağlayanlara geçit verilmiyor...Bu kapsamda yapılan çalışmalar her geçen gün artırılıyor.Antalya'nın Alanya ilçesi bir kasap dükkanında kumar oynatıldığı bilgisi ekipleri harekete geçirdi.Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı 15. Önleyici Asayiş Timi ve 7-8. JASAT ekipleri belirledikleri adrese operasyon düzenledi.D.A., H.T., A.U. ve Z.T. isimli şahısların yasa dışı kumar oynadıklarını tespit eden ekipler, kumar masasında 26 bin 850 lira nakit para, 52 adet iskambil kağıdı ve 10 adet okey taşı ele geçirdi.Cumhuriyet savcısının talimatları ile D.A. isimli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapılarak, şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Kumar oynadığı tespit edilen D.A., H.T., A.U. ve Z.T. isimli şahıslar hakkında ise 5326 S.K.'nin 34'ncü maddesi gereği her birine ayrı ayrı olmak üzere toplamda 16 bin 220 lira idari yaptırım kararı uygulandı.