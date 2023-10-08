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Aksa Tufanı'nın ardından Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: Beş ülkenin dışişleri bakanıyla İsrail-Filistin gerilimini görüştü

Hamas'ın işgalci İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası Türkiye de diplomasi trafiği başlattı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından beş ülkedeki mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aksa Tufanı'nın ardından Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: Beş ülkenin dışişleri bakanıyla İsrail-Filistin gerilimini görüştü
Ekleme: 8.10.2023 - 00:42 Güncelleme: 8.10.2023 - 00:52 / Editör: Ozge Selin
Aksa Tufanı'nın ardından Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: Beş ülkenin dışişleri bakanıyla İsrail-Filistin gerilimini görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin gerilimin ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı.

Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani, Suudi mevkidaşı Ferhan, Mısırlı mevkidaşı Şukri, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile konuyu görüştü.

'Aksa Tufanı' isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e 'Aksa Tufanı' isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.
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