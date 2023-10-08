8 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.EDİRNE °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİSTANBUL °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 28°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlıSAKARYA °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDENİZLİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı bulutluANTALYA °C, 29°CParçalı bulutluHATAY °C, 31°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 31°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKONYA °C, 24°CParçalı bulutluSİVAS °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.BOLU °C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKASTAMONU °C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlıSİNOP °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.AMASYA °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSAMSUN °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluTOKAT °C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluTRABZON °C, 25°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.ERZURUM °C, 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKARS °C, 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMALATYA °C, 25°CParçalı bulutluVAN °C, 19°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 29°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 29°CParçalı bulutluSİİRT °C, 27°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 31°CParçalı bulutlu