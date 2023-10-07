Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu: 14 teröristin etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş altına alındı ve İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildi.