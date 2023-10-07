Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu: 14 teröristin etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş altına alındı ve İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz!
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.
İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.