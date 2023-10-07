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'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!

Dünya gündemine bomba gibi düştü. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e karşı başlatılan saldırıların ardından İsrail 'savaş durumu alarmı' verdi. Gazze'den İsrail'e yönelik roket saldırılarının ardından ülkede savaş durumu alarmı verildi. Vatandaşlara korunaklı bölgelere yakın durun talimatı verildi. Kudüs'te ise saldırı uyarı sirenleri çalıyor.

'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!
Ekleme: 7.10.2023 - 09:27 Güncelleme: 7.10.2023 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!
Dünya güne İsrail'den gelen haber ile uyandı. Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik saldırıların ardından İsrail savaş durumu alarmı verdi. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu. İsrail medyası sokaklarda da çatışmaların yaşadığını belirtti.

'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!

'SAVAŞ DURUMU ALARMI'

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 'Savaş durumu alarmı' ilan ediyoruz.

SON 1 SAAT İÇİNDE

Son 1 saat içerisinde Gazze'den İsrail'e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail'e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz' ifadelerine yer verildi.

'TALİMATLARA UYUN'

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!

UYARI SİRENLERİ ÇALIYOR

Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırılarda bir İsraillinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ciddi, altısının orta derecede olduğu, diğer 7 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.

'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!

HAMAS AKSA TUFANI' OPERASYONU BAŞLATTI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!

Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, 'İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık.' dedi.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, 'elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı' yaptı.

'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

SİLAHLI ÇATIŞMALAR

Uluslararası basında yer alan haberlerde, Han Yunus kasabası yakınlarında İsrail ili sınır hattı boyunca silahlı çatışmalar yaşandığı ve silahlı araçların önemli hareketlerinin görüldüğü bildirildi.

'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!

NE OLMUŞTU?

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı.İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, birçok noktadan İsrail'e doğru onlarca roket attı. Söz konusu roketlerden bazıları, İsrail ordusuna ait 'Demir Kubbe' hava savunma sistemlerince imha edildi.

İsrail ordusu, İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv bölgesindeki siren sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu. Ordu, Gazze sınırı yakınlarındaki yerleşimcilerden güvenlik tehlikesi nedeniyle evlerinden çıkmamalarını istedi.

'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!

İsrail medyası da Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı. İsrail basınına göre atılan roketlerden bazıları Askalan (Aşkelon), Usdud (Aşdod) kentlerine isabet etti.

'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!

OKULLARA ARA VERİLDİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ndeki tüm okullarda ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiği duyuruldu.

İSRAİL ASKERLERİ ESİR ALINDI

İsrail ordusuna ait bir tankın, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı tarafından imha edildiği ve tankın içindeki askerlerin esir alındığı ileri sürüldü.

Filistin'den sosyal medya hesaplarında, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede vurulmuş bir tankın yandığı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde konuşan Filistinli, tanktaki İsrail askerlerinin İzzeddin el-Kassam güçleri tarafından esir alındığını söyledi.

Sosyal medyada ayrıca Kassam'a bağlı silahlı kişilerin İsrail'e ait askeri bir aracı Gazze içinde sürdüğü görüntüler de yer aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı bir grubun, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiği, İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirilmişti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını duyurdu. İsrail Ordusundan yapılan ve İsrail'e sızan grup için "terörist" ifadesi kullanılan açıklamada, ilerleyen saatlerde daha fazla ayrıntı paylaşılacağı belirtildi.

'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!

ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşim yerlerinde silahlı bir grubun kamyonetle ilerlediği görüldü. Silahlı kişilerin bir evin çatısına konumlandığı bir video ve yolda ilerleyen silahlı grubun polis aracına ateş açtığı videolar paylaşıldı.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi. Filistinli grupların, Gazze Şeridi açıklarında İsrail Deniz Kuvvetleri'ne ait bir tekneye ateş açtığı aktarıldı.

'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!

KUDÜS'E GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e tüm asker kontrollü geçiş noktalarını kapattı.

Kudüs'e giriş çıkışların tümüyle engellendiği, vatandaşların geçiş noktalarında bekletildiği ve Kudüs'e giriş yollarında trafik yoğunluğunun olduğu ifade edildi.

'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerine geçiş yollarını da kapattığı belirtildi.


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