Şanlıurfa'da 39 düzensiz göçmen ile organizatör ve kamu görevlisi yakalandı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 ve kamu görevlisi 5 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Ceylanpınar sınır hattından geçmeye çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 3 kamu görevlisi ve 39 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan düzensiz göçmenlerin 38'i Şanlıurfa İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 3'ü göçmen kaçakçılığı organizatörü 5'i kamu görevlisinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.