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Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'En güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

PKK'lı 2 teröristin Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan hain saldırı girişiminin ardından bölücü terör örgütüne karşı hava harekatları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatlarında terör hedefleri tek tek imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı hava operasyonları ile ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettikleri belirtilirken aynı kelimenin 6 kez kullanılması dikkatleri çekti...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'En güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!
Ekleme: 7.10.2023 - 13:46 Güncelleme: 7.10.2023 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'En güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!
Türkiye terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatlarına ilişkin ABD'den açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceği açıklamasında bulundu. Bu açıklamada aynı kelimeyi 6 defa kullanmaları dikkat çekti.

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'En güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceği açıklamasında bulundu.

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'En güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Görüşmede Austin'in Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiğini kaydeden Ryder, bölgede ABD kuvvetlerine yönelik herhangi bir riski önlemek için iki ülke arasında yakın koordinasyonun öneminin altının çizildiğini kaydetti.

Ryder, daha sonra gazetecilerin görüşmede Suriye'de Türkiye'ye ait bir İHA düşürüldüğü iddiasını sorması üzerine, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceğini belirtti.

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'En güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

TAM 6 KEZ KULLANDI

Pentagon yetkilisi, 'Bu kesinlikle üzüntü verici bir olaydır.' dedi.

'ELİMİZDE HİÇBİR BELİRTİ YOK'

Türkiye'ye ait İHA'nın 'ABD tarafından ilan edilen sınırlı operasyon bölgesine girdiğini' öne süren Ryder, 'Komutanlar, ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha fazla yaklaşan İHA'nın potansiyel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirdi ve ABD F-16 savaş uçakları meşru müdafaa olarak İHA'yı düşürdü.' iddiasında bulundu.

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'En güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

Ryder, bir soru üzerine de 'Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair elimizde hiçbir belirti yok' ifadesini kullanırken, düşürme olayından önce iki ülke arasında 'birden fazla seviyede birden fazla iletişim kanalının' kullanıldığını savundu ancak temasların içeriğine dair detay vermedi.

'TEKRAR EDİYORUM, ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR OLAYDI'

İki ülke savunma bakanının konu hakkında 'çok verimli bir görüşme' yaptığını tekrarlayan sözcü, 'Tekrar ediyorum, üzüntü verici bir olaydı. Bu tür olayların yaşanmasını önlemek için iletişim hatlarını açık tutmaya devam edeceğiz.' sözlerini paylaştı.

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'En güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

Ryder, PKK konusunda da, 'PKK'ya karşı mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız. PKK, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlandı.

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'En güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

Bu nedenle Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik her türlü terör eylemini kınıyoruz.' ifadelerini tekrarladı.



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