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Osman Gökçek'ten Özlem Gürses'e adaylık cevabı: 'Benim üzerimden prim kasma'

Muhalif Gazeteci Özlem Gürses'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Osman Gökçek'in aday olma ihtimalini eleştirdi. Gökçek de bu eleştirilere, "Maşası olduğun Mansur Yavaş’a, görevimin başındayım demek için yaptığının farkındayım ama yeter artık bu terbiyesizlik" şeklinde yanıt verdi.

Osman Gökçek'ten Özlem Gürses'e adaylık cevabı: 'Benim üzerimden prim kasma'
Ekleme: 7.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 7.10.2023 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek'ten Özlem Gürses'e adaylık cevabı: 'Benim üzerimden prim kasma'
Siyaset arenasında gündem yerel seçim.

5 ayın geride kaldığı genel seçimlerin sancısı, bu süreçte de devam ediyor.

Öyle ki muhalefet, ağır bir yenilginin ardından önümüzdeki seçimlere emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

Ancak CHP'nin yerel seçimlerde küçük farklarla kazandığı büyükşehirleri ittifaksız koruması mümkün görünmüyor.

Muhalefet Osman Gökçek ihtimalinden rahatsız

Bunların başında ise Ankara geliyor.

Yapılan anketlerde, AK Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Osman Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday gösterilmesi isteniyor.

Bu ihtimal bile muhalefette korkuya neden oluyor.

İhtimal üzerinden yorum yapan isimlerden bir de gazeteci Özlem Gürses. Gürses geçtiğimiz günlerde canlı yayında, konuya ilişkin eleştirilerde bulundu.

'Vallahi kimliğimden doğum yeri Ankara'yı çıkarırım'

Benzer açıklamaları bir kez daha yapan Gürses, şu ifadeleri kullandı:

‘Yok Artık' diyeceğim bir veri açıklandı. Ankara'da Mansur Yavaş'tan sonra en çok görülmek istenen isim Osman Gökçek'miş. Yavaş yüzde 31,6, Osman Gökçek yüzde 20,2.
Daha neler… Öyle bir şey olursa, vallahi kimliğimden doğum yeri Ankara'yı çıkarırım. Bir kere bile gitmem. 25 sene Melih Gökçek zulmünden sonra Osman Gökçek'i nasıl aday gösterebilir AK Parti. Şaşkınlıkla okuyorum. Bence Yavaş zaten açık ara seçimleri alır da…

'Mansur Yavaş'ın önünde nasıl eğildiğini Ankaralılar iyi biliyor'

Bunun üzerine Osman Gökçek cephesinden de açıklama geldi Sert ifadelerle yanıt veren Gökçek şu ifadeleri kullandı:

'Adayım ya da ben olmalıyım' şeklinde hiçbir beyanatım olmadı.
Adımın gündeme gelmesi tamamen benim dışımda gelişiyor ve sende aslında bunu biliyorsun! Buna rağmen ikidir bana saldırıyorsun. Bunu maşası olduğun Mansur Yavaş'a, “Görevimin başındayım” demek için yaptığının farkındayım ama yeter artık bu terbiyesizlik!
Mansur Yavaş'ın önünde nasıl eğildiğini, yandaşlığın kitabını nasıl yazdığını Ankaralılar çok iyi biliyor.
Mansur Başkanı'na selam çakmak için lütfen artık benim üzerimden prim kasma.
Size bunları söyleten sahibine deki senin gibi maşaları kullanmayı bıraksın kendi gelsin.
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