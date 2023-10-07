MSB: Öldürülen terörist sayısı 58'e yükseldi
MSB: Meşru müdafaa kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ateş destek vasıtalarıyla düzenlenen operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meşru müdafaa kapsamında, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.
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