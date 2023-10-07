Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası'nın ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 27°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakasının kuzey kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 25°CParçalı bulutluSAKARYA °C, 26°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 21°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 29°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerin de Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerin de kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 32°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 23°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 24°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 22°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 21°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 24°CParçalı bulutluSİNOP °C, 24°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 23°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 24°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı bulutluTOKAT °C, 22°CParçalı bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 28°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 28°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu