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İstinat duvarı kaydı… İBB’nin aldığı önlem şoka uğrattı! Facia an meselesi!

İstanbul'da bir sitenin istinat duvarı 10 ay önce kaymaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler çağırıldı. Ancak İBB, şaşkınlık yaratan bir önlem aldı. Çökme riskine karşı duvarın önüne yalnızca kum yığdı. Bölge halkı şaştı kaldı: Korkuyoruz!

İstinat duvarı kaydı… İBB’nin aldığı önlem şoka uğrattı! Facia an meselesi!
Ekleme: 7.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 7.10.2023 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
İstinat duvarı kaydı… İBB’nin aldığı önlem şoka uğrattı! Facia an meselesi!
Şaşkına çeviren olay İstanbul Maltepe yaşandı. Zümrütevler Mahallesi'de bulunan 400 daireli bir sitenin istinat duvarı yaklaşık 10 ay önce kaymaya başladı.

İstinat duvarı kaydı… İBB’nin aldığı önlem şoka uğrattı! Facia an meselesi!

Durumu fark eden site sakinleri hemen İBB ekiplerini aradı. Ancak bölgeye giden ekipler, bir skandala imza attı. Çökme riskine karşı ekipler, istinat duvarının önünü kum ve beton bariyerlerle destek vererek önlem aldı.

İstinat duvarı kaydı… İBB’nin aldığı önlem şoka uğrattı! Facia an meselesi!

Alınan önlemin yetersiz kaldığını belirten çevre sakinleri büyük korku yaşadıklarını anlattı. Bariyer ve kumun kaldırımı kapatmasıyla yolda ilerlemek zorunda kalan yayalar da ikinci tehlike yaşadıklarını vurguladı.

İstinat duvarı kaydı… İBB’nin aldığı önlem şoka uğrattı! Facia an meselesi!

'HİÇ GÜVENLİ DEĞİL…'
Çocuğunu okuldan alan Evin Deniz, 'Buradan yürüyoruz hiç de güvenli değil. Çocuklar buradan geçiyor. Nedenini biz de bilmiyoruz yani. Buranın çatladı duvarı. Yapmadılar. Böyle yarım yamalak bıraktılar. Böyle önlem olmaz ki. Trafik sıkışıyor. Arabayla da gelirken burada çok kaza oluyor.

Çocuklar yürürken zorluk çekiyor. Koca çocukları almak zorunda kalıyoruz. Halbuki gelebilirler güvenli olsa. Problem yani. Hep bu yolu kullanıyoruz. 2 tane okul var. Hem ortaokul var hem lise. Bu yüzden küçük oğlumu servise vermek zorunda kaldım. Çünkü yürüyemiyorum bu yoldan' diyerek dert yandı.

'ZORLANIYORUZ'
Okuldan çıkıp evine giden bir öğrenci ise şu açıklamaları yaptı: Çocuklar buradan geçemiyor. Zorlanıyoruz. Millet buradan geçerken korkuyor.

İstinat duvarı kaydı… İBB’nin aldığı önlem şoka uğrattı! Facia an meselesi!

Buradaki duvar biraz kaymış herhalde. Belediye de öyle bir şey yapmış. Çok da koruyucu falan değil. Korkuyoruz.

İstinat duvarı kaydı… İBB’nin aldığı önlem şoka uğrattı! Facia an meselesi!

Alınan önlemle ilgili İBB'den ise açıklama yapılmadı.


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