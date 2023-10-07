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İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor

İsrail'in işgaline yönelik Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası çatışmaların şiddeti giderek artıyor. İsrail halkına seslenen Başbakan Binyamin Netanyahu, "Savaştayız, kazanacağız. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlatırken Hamas'ın karşı atakları gelmeye devam ediyor. Şiddetlenen çatışmaları bölgeden canlı aktaran ABD'li muhabirin görüntüleri dünya gündemine oturdu. Hamas'ın baskınları sonra ülkeden kaçmaya başlayan İsraillilerin görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor
Ekleme: 7.10.2023 - 14:34 Güncelleme: 7.10.2023 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Gazze Şeridi çevresindeki İsrail bölgelerine başlatılan saldırının ardından İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' saldırısıyla ilgili, 'Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş' dedi. İsrail vatandaşlarını uyaran Netanyahu, 'İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz.' ifadelerini kullandı.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çalarken İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor

Ateş altında kalan İsrail'de yaşanan kaos görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İsrail'in resmi olarak savaş ilan etmesinin ardından Hamas'ın baskını sonrası İsraililer havalimanlarına akın ederken, çatışmaların yaşandığı noktalarda bulunan İsrailli sivillerin kaçış görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sınır şeridinde bulunan İsrailliler, roketlerin fırlatılmasının ardından akın akın bölgeden kaçarken görüntülendi.

İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor

Öte yandan İsrail'in resmi olarak savaş başlatmasıyla binlerce kişi, ülkeden çıkmanın yollarını aramaya başladı.

Havaalanlarına akın eden İsraillilerin yaşadığı panik kameralara yansıdı.

İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor

'BURADA KIYAMET SAHNELERİ VAR'

ABD'li Fox News muhabiri Trey Yingst'in çatışma hattından yaptığı anons ise yaşanan kaosu gözler önüne serdi. 'Bazı şeyleri henüz rapor edemiyoruz. Ama durum çok kötü.' İfadelerini kullanan Yingst, ülkedeki panik havasını da özetledi.

İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor

Yingst, 'Şu anda güney İsrail'de kıyamet sahneleri var.' Yorumunda bulundu.

İsrail Ulusal Acil Servisi (MDA), Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nda en az 22 İsraillinin öldüğünü duyurmuştu.
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