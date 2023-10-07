İsrail savaş ilan etti: ABD’li muhabirden ‘kıyamet’ sözleri! İsrailliler akın akın kaçıyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Gazze Şeridi çevresindeki İsrail bölgelerine başlatılan saldırının ardından İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' saldırısıyla ilgili, 'Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş' dedi. İsrail vatandaşlarını uyaran Netanyahu, 'İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz.' ifadelerini kullandı.Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çalarken İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.Ateş altında kalan İsrail'de yaşanan kaos görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İsrail'in resmi olarak savaş ilan etmesinin ardından Hamas'ın baskını sonrası İsraililer havalimanlarına akın ederken, çatışmaların yaşandığı noktalarda bulunan İsrailli sivillerin kaçış görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.Sınır şeridinde bulunan İsrailliler, roketlerin fırlatılmasının ardından akın akın bölgeden kaçarken görüntülendi.Öte yandan İsrail'in resmi olarak savaş başlatmasıyla binlerce kişi, ülkeden çıkmanın yollarını aramaya başladı.Havaalanlarına akın eden İsraillilerin yaşadığı panik kameralara yansıdı.ABD'li Fox News muhabiri Trey Yingst'in çatışma hattından yaptığı anons ise yaşanan kaosu gözler önüne serdi. 'Bazı şeyleri henüz rapor edemiyoruz. Ama durum çok kötü.' İfadelerini kullanan Yingst, ülkedeki panik havasını da özetledi.Yingst, 'Şu anda güney İsrail'de kıyamet sahneleri var.' Yorumunda bulundu.İsrail Ulusal Acil Servisi (MDA), Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nda en az 22 İsraillinin öldüğünü duyurmuştu.