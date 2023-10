İsrail Gazze hattındaki yüksek tansiyon dünyanın gündeminde! ‘Son yılların en büyüğü!’ İsrailli gazeteden itiraf...

İsrail ve Gazze arasında gerilim tırmandı. İsrail'in farklı noktaları roketlerle hedef alındı. İsrail ise 'Savaş durumu' alarmı verdi. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı gruplar çevredeki İsrail yerleşim alanlarına girdi. Birçok bölgede saldırı sirenleri çalıyor, siyah dumanlar yükseliyor. Öte yandan yaşanan olaylar tüm dünyanın gündemine oturdu. Uluslararası basın İsrail'İn savaş ilanı verdiğini duyururken 'Son yılların en büyüğü' ifadelerini kullandı.Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını duyurdu. Gazze'den sabah saatlerinde İsrail yönüne bir dizi roket atıldı.İsrail içinde roket isabet etmesi sonucu 22 İsraillinin öldüğü, yüzden fazla yaralı olduğu bildirildi.Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girdi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Filistinli silahlı grupların Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiğini, bölgede çatışma yaşandığını belirtti.Filistinli silahlı grupların bazı İsraillileri alıkoyduğu, silahlı kişilerin önünde elleri başlarının üzerinde bağlı yerde yüzükoyun yatan erkeklerin fotoğrafları paylaşıldı.İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı silahlı grup, çevredeki yerleşim yerlerine girdi.Sosyal medyada, Filistinli silahlı grupların Gazze şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde dolaştığı görüntüler paylaşıldı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların ardından yaptığı açıklamalarında; "İsrail vatandaşları. Savaştayız, bir operasyon değil, bir gerginlik değil, bir savaş" dedi.Netanyahu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;"İsrail vatandaşları. Savaştayız, bir operasyon değil, bir gerginlik değil, bir savaş.Bu sabah Hamas, İsrail devletine ve vatandaşlarına karşı ölümcül bir sürpriz saldırı başlattı. Sabahın erken saatlerinden bu yana savaştayız.Güvenlik kurulunun başındaki kişileri topladım, öncelikle yerleşim yerlerine sızan teröristlerin temizlenmesi talimatını verdim - bu operasyon şu saatlerde yürütülüyor.Aynı zamanda kapsamlı bir yedek seferberliği ve düşmanın hiç bilmediği bir güç ve kapsamda bir misilleme savaşı emrettim.Düşman hiç bilmediği bir bedel ödeyecektir. Bu arada tüm İsrail vatandaşlarını İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ve İç Güvenlik Komutanlığı'nın talimatlarına harfiyen uymaya çağırıyorum. Bir savaşın içindeyiz ve bu savaşı kazanacağız."Reuters, silahlı kişilerin İsrail'e girdiğini, Hamas'ın sürpriz bir saldırı başlattığını okuyucularına aktardı. Hamas'ın İsrail'e son yılların en büyük saldırısını başlattığı yazılan haberde, Kudüs dahil İsrail'de uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.İngiliz Daily Mail, Hamas'ın 5 bin roket ile saldırı başlatmasının ardından sınırı geçtiği ve çatışmaların başladığını bildirdi. Netanyahu'nun 'savaştayız' açıklamalarını son dakika olarak geçen gazete, Hamas'ın denizden ve havadan ülkeye sızdığını duyurdu.The Guardian'da yer alan habere, 'İsrail savaşta' sözleri ile başlandı. Hamas'ın Gazze Şeridi'nden havadan ve karadan saldırı başlattığını yazan gazete, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın sözlerine yer verdi. Şoke olduğunu belirten Sunak, "İsrail'in kendisini savunma konusunda mutlak hakkı var" ifadelerini kullandı.The Washington Post,"Hamas'ın büyük saldırısının ardından Netanyahu 'Savaştayız' dedi" başlığını attı. 1973 Yom Kippur'un başlangıcının 50. yıldönümünde ülkenin hava kuvvetlerinin Cumartesi günü Gazze'deki Hamas hedeflerini vurmaya başlamasının ardından yaşananları derleyen gazete, haftalardır artan gerilimin ardından son yılların en ciddi çatışmalarından birinin yaşandığını belirtti.Netanyahu'nun 'savaştayız' sözlerini manşetinden veren New York Post 'Çok yönlü saldırı' başlığını attı.Yaşananları anbean aktaran gazetelerden birisi de The New York Times, Netanyahu'nun 'Savaştayız' sözlerini okuyucularına aktardı.The Times of Israel ise; 'İsrail savaş halinde' dedi. En az bir İsrail askerinin kaçırıldığını gözler önüne serdiğini yazdı.İsrailli Haaretz, İsrail polis şefinin açıklamalarını aktardı. Polis Komiseri Kobi Shabtai' Bir savaş bölgesinden diğerine geçiyoruz' ifadelerini kullandı. Sivillerin her yerde barikatlar kurduğu belirtilen haberde çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi. Çatışmaların günlerce sürebileceğini belirtti.Yunan Kathimerini, İsrail'in savaş halinde olduğunu yazarken İsrail'in başına roket yağmuru yağdığını belirtti.