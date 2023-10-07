  • USD: 27,56 - 27,61
  • EURO: 29,08 - 29,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsrail'den ilk açıklama geldi: 'Savaştayız' İsrail'de son durum...

İsrail ve Hamas arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hamas'ın 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattığını duyurmasının ardından İsrail'in farklı noktalarına roket ve havanlar ile saldırı düzenlendi. Saldırılar sonrası İsrail'den 'Savaş durumu alarmı' gelmişti. Edinilen son dakika habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırılara ilişkin ilk açıklamalarında 'Savaştayız, kazanacağız' mesajı verdi. İşte İsrail'den son durum...

İsrail'den ilk açıklama geldi: 'Savaştayız' İsrail'de son durum...
Ekleme: 7.10.2023 - 12:26 Güncelleme: 7.10.2023 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
İsrail'den ilk açıklama geldi: 'Savaştayız' İsrail'de son durum...
İsrail ve Gazze Şeridi arasında tansiyon yükseldi. Hamas Aksa Tufanı Operasyonu başlattı. İsrail savaş durumuna geçti. Yanana olaylara ilişkin açıklamalarda bulunun Binyamin Netanyahu, 'Savaştayız, Kazanacağız' dedi.

'SAVAŞTAYIZ, KAZANACAĞIZ'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail halkına seslenerek, 'Savaştayız, kazanacağız. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek' ifadelerini kullandı.

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

İsrail'den ilk açıklama geldi: 'Savaştayız' İsrail'de son durum...

Gazze'den sabah saatlerinde İsrail yönüne bir dizi roket atıldı. İsrail içinde Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Birüssebi'de (Berşeva) saldırı sirenleri çaldı. Gazze Şeridi'nden uzakta büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan roketlerden bazılarını imha etti, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

İsrail içinde roket isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 İsraillinin öldüğü, yüzden fazla yaralı olduğu bildirildi.

Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girdi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Filistinli silahlı grupların Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiğini, bölgede çatışma yaşandığını belirtti.

Filistinli silahlı grupların bazı İsraillileri alıkoyduğu, silahlı kişilerin önünde elleri başlarının üzerinde bağlı yerde yüzükoyun yatan erkeklerin fotoğrafları paylaşıldı.

İsrail'den ilk açıklama geldi: 'Savaştayız' İsrail'de son durum...

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı silahlı grup, çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Sosyal medyada, Filistinli silahlı grupların Gazze şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde dolaştığı görüntüler paylaşıldı.

ASKALAN KENTİNDE SİYAH DUMANLAR YÜKSELİYOR

Askalan kentindeki AA ekibi, İsrail ordusunun ve güvenlik güçlerinin kentte geniş biçimde yayılarak yoğun güvenlik önlemi aldığını bildirdi. Gazze'den fırlatılan roketler nedeniyle kentte sık aralıklarla saldırı alarmları çalıyor, roketlerin isabet ettiği bazı bölgelerden siyah dumanlar yükseliyor.

İsrail'e ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzelerin roketlere isabet etmesi sonucu gökyüzünden patlama sesleri geliyor. Kentte trafik çok seyrek ilerliyor ve İsrail ordusu çeşitli noktalarda kontrol noktalarında bekliyor.

HAMAS'IN ASKERİ KANADI AKSA TUFANI SALDIRISINI DUYURDU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabaha karşı İsrail'e yönelik başlattıkları saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

İsrail'den ilk açıklama geldi: 'Savaştayız' İsrail'de son durum...

Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, 'İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık.' dedi.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

İsrail'den ilk açıklama geldi: 'Savaştayız' İsrail'de son durum...

İSRAİL ORDUSU KARŞI SALDIRI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, onlarca savaş uçağıyla Gazze'ye hava saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı. Gallant, Gazze Şeridi çevresindeki 80 kilometre yarıçapındaki alanı askeri bölge ilan etti.

İsrail'den ilk açıklama geldi: 'Savaştayız' İsrail'de son durum...

Bakan Gallant, yayımladığı video mesajında, Hamas'ın İsrail'e karşı savaş başlatarak 'büyük bir hata' yaptığını söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yerel saatle 13.00'te güvenlik kabinesiyle toplanacağı duyuruldu.

İsrail'den ilk açıklama geldi: 'Savaştayız' İsrail'de son durum...

SINIRDA 'İSRAİL TANKI VURULDU, ASKERLER ESİR ALINDI' İDDİASI

Gazze Şeridi'nin İsrail'in kontrolündeki tampon bölgesinde bir İsrail tankının vurulduğu iddia edildi. Sosyal medyada, vurulmuş bir tankın yandığı görüntüler paylaşıldı. Videoda konuşan kişi, İsrail askerlerinin esir alındığını ileri sürdü.

Ayrıca Filistinli silahlı grupların, İsrail ordusuna ait bir arazi aracını Gazze içinde kullandığı ve bir İsrail askerine ait olduğu ifade edilen cesedi Gazze içine getirdiği görüntüler sosyal medyada dolaştı.

İsrail'den ilk açıklama geldi: 'Savaştayız' İsrail'de son durum...

Filistinli silahlı kişilerin, motorlu planörle İsrail içindeki yerleşim yerine girdiği görüntüler de sosyal medyada yer aldı.

Hamas, Gazze Şeridi'nin güney doğu sınırındaki İsrail'e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ve çevresindeki askeri noktanın ele geçirildiğini iddia etti ve olaya ilişkin görüntüleri paylaştı.



Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İsrail'den ilk açıklama geldi: 'Savaştayız' İsrail'de son durum...
AK Parti'den İstanbul'a dev bir proje daha! Trafiğe ilaç gibi gelecek! Sokak hayvanları, nüfus ve su sorunu hakkında adımlar atılacak
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kongresi'nde yerel seçim mesajı: Rehavete asla kapılmayacağız
Kayıt dışı ekonomiye darbe! Bakan Şimşek detayları açıkladı: Yeni sistem devreye giriyor
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu: 14 teröristin etkisiz hâle getirildi
'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!
AK Parti yerel seçimlerin startını veriyor: 100 bin AK Partili bugün başkentte buluşacak
Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı: F-16'lar kullanıldı
CHP'li İBB'nin hayvan katliamı bir kez daha belgelendi! Atlar telef olup kurda kuşa kurban edildi
Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi... Şehidin ismi teröristlere atılan bombaya yazıldı
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde suikast sorumlusu etkisiz hale getirildi
HDP’li Semra Güzel terörist sevgilisinin annesini PKK kampına götürmüş! Mahkemede her şeyi anlattı
Bakan Özhaseki duyurdu: 'Yerinde Dönüşüm'de flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı
Reuters yine algı peşinde: Terör örgütü PKK/YPG'yi aklama operasyonu!
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'de yatırımcılarla buluştu
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu
Kahramanlar Operasyonu’nda Yunan izi! Lavrion Kampı’nda eğitim almışlar!
HDP'nin İzmir il ve ilçe başkanları gözaltında
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Çorum'da bulundu: Uzmanlar tabletteki yeni dili çözmek için çalışıyor

Çorum'da bulundu: Uzmanlar tabletteki yeni dili çözmek için çalışıyor

MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın değeri çakıldı

Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın değeri çakıldı

Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası

Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası