Hamas güçlerinden İsrail ordusuna büyük darbe: Üsler ele geçirildi, tanklar imha edildi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'in güney bölgelerine başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunda esir alınan İsrail askerleri ile Nahal Oz bölgesindeki askeri noktalara baskınlara ilişkin yeni görüntüler yayınladı.Hamas, sosyal medya hesaplarından İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurların İsrail'in Gazze Şeridi sınırındaki Nahal Oz bölgesinde baskın düzenlediği askeri noktalara ve çeşitli noktalarda esir aldığı bazı İsrail askerlerine ilişkin görüntüler paylaştı.Hamas güçleri, Gazze sınırındaki Nahal Oz yerleşim yerinde bulunan İsrail askeri üssüne girdikleri anı yayınladı. Askeri bölge Kerem Abu Salim'in kontrol altına alındığı duyuruldu.Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah'ın Kibbutz bölgesini ve askeri bölge olan Kerem Abu Salim'i kontrol altına aldıklarını duyurdu.Görüntülerde, Nahal Oz'daki askeri noktalarına gelen onlarca İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının İsrail askerleriyle girdiği çatışmalar ve İsrail askerlerinin öldürüldüğü görüldü.İsrail askerlerinin Hamas güçleri tarafından esir alındığı anlar sosyal medyada da paylaşıldı.Paylaşılan bir diğer görüntüde ise İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının, 'askeri kışla' olduğu anlaşılan bir alandan 'sivil kıyafetli' bazı kişileri esir aldığına ilişkin görüntüler yer aldı.Hamas'ın esir aldığı generalin, İsrail'in Gazze birliklerinden sorumlu Tuğgeneral Nimrod Aloni olduğu açıklandı.El Kassam Tugayları sınırdaki İsrail tanklarını da ele geçirdi. İsrail'e ait tankların imha edildiği anların görüntüleri büyük yankı uyandırdı.Filistinli gruplar, 'Aksa Tufanı' saldırısında çok sayıda İsrail askerinin esir alındığını duyurdu. Kassam Tugaylarına ait Telegram kanalında yayımlanan açıklamada, 'Aksa Tufanı'nda esir alınan onlarca İsrail askeri Kassam Tugaylarının elinde.' ifadelerine yer verildi.Esir alınan asker sayısıyla ilgili net bilgi verilmezken İsrail basını 50 İsraillinin Hamas'ın elinde rehin tutulduğunu iddia ettiİzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, tüm Filistinlileri İsrail'e karşı başlattıkları 'Aksa Tufanı operasyonuna' katılmaya çağırdı.Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonuna yaptığı açıklamada, sabah başlatılan operasyonun planlandıkları gibi devam ettiğini belirterek, 'Düşman hayal kırıklığından uyandığında şaşkına dönecek' ifadelerini kullandı.'Aksa Tufanı'nda ilk hedeflerin stratejik noktalar, havalimanları ve askeri mevziler olduğunun altını çizen Ebu Ubeyde, 'Fliistin direnişinin, Mescid-i Aksa ve Filistinli esirlere saldıran İsrail'e hesap sormaya başladığını' kaydetti.'Gerçekleştirdikleri operasyonun işgal güçlerine (İsrail'e) diz çöktürecek tarihi bir fırsat olarak kabul edildiğini' dile getiren Ebu Ubeyde, Filistinlilere seslenerek, 'Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin halkımıza Aksa Tufanı savaşına katılmaları çağrısı yapıyoruz' dedi.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya tepki olarak 'bir kahramanlık savaşı' içerisinde olduklarını belirtti. Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.Hamaslı yetkili, 'Bu tarihi anlarda, adı Mescid-i Aksa, kutsallarımız ve tutsaklarımız ve ana sebebi de Mescid-i Aksa'ya yönelik suç işleyen Siyonist saldırı olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz.' ifadesini kullandı.Binlerce yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiği son günlerde İsrail saldırganlığının zirveye ulaştığını belirten Heniyye, bu adımın, Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik kurmak için atıldığına ilişkin bilgileri olduğunu kaydetti.Heniyye, Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'in, Batı Şeria'da devam eden Yahudi yerleşimi ve saldırıların yanı sıra Gazze'ye ani bir baskın düzenlemeyi, bölge halkına yönelik saldırıları artırmayı planladığını belirtti.