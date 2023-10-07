Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kaçakçılık olayları ile mücadele' kapsamında kentte çalışma yürüttü.Ekiplerin eş zamanlı operasyon düzenlediği 3 adreste 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1013 tabanca fişeği, 73 av tüfeği fişeği ile 1 şarjör ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.