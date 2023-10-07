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Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1013 tabanca fişeği, 73 av tüfeği fişeği ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Ekleme: 7.10.2023 - 11:56 Güncelleme: 7.10.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 3 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kaçakçılık olayları ile mücadele' kapsamında kentte çalışma yürüttü.

Ekiplerin eş zamanlı operasyon düzenlediği 3 adreste 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1013 tabanca fişeği, 73 av tüfeği fişeği ile 1 şarjör ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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