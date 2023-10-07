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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de 1399 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

Ekleme: 7.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 7.10.2023 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.

Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.

Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildikten sonra şu açıklamalarda bulundu;

Partimizin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni alnımızın akıyla partimize yaraşır bir coşkuyla tamamladık

CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart'ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız

Biz sadece 85 milyonun değil yönünü ülkemize çevirmiş yüz milyonları da umudu olan bir partiyiz

Türkiye Yüzyılı ülküsüyle çıktığımız bu kutlu yolculukta hepimiz gerçekten çok ağır bir sorumluluk üstlendik. Bir taraftan ülkemizi hedeflerle buluşturmaya çalışacak diğer yandan da vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üreteceğiz

Vatandaşlar '31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım' diyor' 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı yerel yönetim seçimlerinde de tekrarlayarak başaracağız. Kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız.
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