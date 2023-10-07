CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin Atatürk'e benzemeyen heykeline tepki!

Türkiye yerel seçimlere doğru ilerlerken, CHP'li belediyeler “heykel” hizmetlerine hız kattı.CHP'nin yönetiminde olan kentler, genel problemlerin dışında heykel inşası ile daha çok haşır neşir. Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında, CHP'li belediyeler daha çok heykel dikmeye başladı.Gündeme gelen son heykel vakası Çanakkale'den.Çanakkale Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılını anmak için Atatürk heykeli inşa etti.Kahramanlar Parkı'nda bulunan heykelin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediği görüldü.Atatürk'ü andırmayan ve yeterince gerçekçi olmadığı düşünülen heykel için vatandaşlar tepki gösterdi.