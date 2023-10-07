  • USD: 27,56 - 27,61
  • EURO: 29,08 - 29,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Büyük kongrede duygusal anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesinin koreografi gösterisi yapıldı...

AK Parti büyük kongresinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın resminin çizildiği bir koreografi gösterisi gerçekleştirildi.

Ekleme: 7.10.2023 - 13:09 Güncelleme: 7.10.2023 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Büyük kongrede duygusal anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesinin koreografi gösterisi yapıldı...
AK Parti 4'üncü Olağanüstü Kongre heyecanını yaşıyor...

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen büyük kongreye insanlar adeta akın etti.

Büyük kongreye dünyanın birçok ülkesinden devlet başkanları, yurt dışı siyasi parti temsilcileri ve büyükelçiler katıldı.

Çok sayıda gazeteci ve on binlerce AK Partili de kongre salonunu hınca hınç doldurdu.

Pankartlar açan partililer, coşkulu şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklemeye başladı.

Duygulandıran koreografi

Beklenen an gelip, Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeki yerini alınca ise duygu dolu anlar yaşandı.

Partililerin sürprizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözlerini doldurdu.

Büyük kongrede duygusal anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesinin koreografi gösterisi yapıldı...

'Öyle bir evlat yetiştirdin ki binlerce evladın oldu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın resminin çizildiği dev koreografi kongre salonunda açıldı.

'Öyle bir evlat yetiştirdin ki binlerce evladın daha oldu', 'Milletin duası evladınla rahat uyu Tenzile anne' yazılı pankartlar ise dikkat çekti.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AK Parti'nin MKYK üyeleri belli oldu! İşte 75 kişilik liste...
Büyük kongrede duygusal anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesinin koreografi gösterisi yapıldı...
İsrail'den ilk açıklama geldi: 'Savaştayız' İsrail'de son durum...
AK Parti'den İstanbul'a dev bir proje daha! Trafiğe ilaç gibi gelecek! Sokak hayvanları, nüfus ve su sorunu hakkında adımlar atılacak
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kongresi'nde yerel seçim mesajı: Rehavete asla kapılmayacağız
Kayıt dışı ekonomiye darbe! Bakan Şimşek detayları açıkladı: Yeni sistem devreye giriyor
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu: 14 teröristin etkisiz hâle getirildi
'Savaş durumu' alarmı verildi: Bölgede tansiyon yükseliyor!
AK Parti yerel seçimlerin startını veriyor: 100 bin AK Partili bugün başkentte buluşacak
Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı: F-16'lar kullanıldı
CHP'li İBB'nin hayvan katliamı bir kez daha belgelendi! Atlar telef olup kurda kuşa kurban edildi
Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi... Şehidin ismi teröristlere atılan bombaya yazıldı
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde suikast sorumlusu etkisiz hale getirildi
HDP’li Semra Güzel terörist sevgilisinin annesini PKK kampına götürmüş! Mahkemede her şeyi anlattı
Bakan Özhaseki duyurdu: 'Yerinde Dönüşüm'de flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı
Reuters yine algı peşinde: Terör örgütü PKK/YPG'yi aklama operasyonu!
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'de yatırımcılarla buluştu
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Çorum'da bulundu: Uzmanlar tabletteki yeni dili çözmek için çalışıyor

Çorum'da bulundu: Uzmanlar tabletteki yeni dili çözmek için çalışıyor

MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın değeri çakıldı

Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın değeri çakıldı

Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası

Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası