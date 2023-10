Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Parti 4. Olağan Kongresi Ankara'da düzenleniyor. Başkan Erdoğan kongre öncesi salona giremeyen coşkulu kalabalığa hitap etti. Sonrasında salona giren Başkan Erdoğan kongrede coşkulu kalabalığa hitap ediyor.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Şehit ve gazilerimizle ecdadın emanetine sahip çıkacağız. Davamız, Türkiye Binyılı'na yürüyüş davasıdır.Bu yüce sevdayı gönlünde taşıyan siz değerli kardeşlerimi bir kez daha muhabettle selamlıyorum. AK Parti'nin veridği mücadeleye destek olan, katkı sağlayan herkese selamlarımı sunuyorum.14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki gayretlerinizi asla unutmayacağız. Bu seçimlerde omuz omuza mücadele ettiğimiz cumhur ittifakındaki her bir ortağımıza teşekkürlerimi sunuyorum.Mahalli idareler seçiminde bu kararlı tutumu sergileyerek Türkiye Yüzyılı muştusunu cümle aleme ilan etmeye hazır mıyız? Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası diyen Yunus Emre'nin izinde, yeminli Türk düşmanlarının ne dediğine bakmadan, durmadan yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Güven ve istikrar iklimini takim etmek için milletimize verdiğimiz her sözü yerine getireceğiz. Cumhuriyeti gerçek demokrasi ile kucaklaştıracak sivil anayasayı ülkemize kazandıracağız.Deprem tehdidi altındaki tüm şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa edeceğiz. Biz LGBT tanımıyoruz. Kimle LGBT'yti tanıyorsa onlar beraber yürüsün. Cumhur ittifakı olarak da tanımıyoruz. Biz aile kurumu sağlam tutan bir yapının mensuplarıyız. Yanlış, yalan haberlerle milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere biz izin vermeyeceğiz. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlıkla uygulayacak, eli kanlı canilerden döktükleri her damla kandan misliyle soracağız. Terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürürken, bölgemizde barış için diplomatik çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Komşularımızdan başlayarak çevremizdeki tüm ülkelerle sorunları konuşarak çözeceğiz.İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın her türlü işgalinin karşısında durmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm taraflara, gerilimi daha da tırmandıracak hamlelerden uzak durmaya çalışacağız.Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz, memur, emekli ve işçilerimize önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz.Bize düşen hak mücadelesini son nefesimize kadar sabırla sürdürmektir. Rabbim bu kutlu mücadelede yolumuzu bahtımızı açık eylesin.AK Parti kadrosuyla, teşkilatıyla, eser ve hizmetleriyle milletimizi hayalleriyle buluşturarak bugünlere getirdi. Yine AK Parti ve cumhur ittifakın klavuzunda yeni bir dönemin eşiğindedir. Sahibi hak olduğu için zaferinin mutlaklığına tüm kalbimizle inandığımızın davamızın bayrağını yükseltmeye devam edeceğiz.Ülkemize kazandırdığımız her eseri bu şahlanışın besmelesi olarak görüyoruz. Hedeflerimize mutkala ulaşacağız. Bu bayrak yarışında 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da en önde sizler yer alacaksınız. Bazıları, bugüne kadar partimizin nasıl her seçimden açık ara farkla birinci çıktığını anlamıyor. Bunların gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor. Dilleri var hakikatı söylemiyor. Eğitime baksalar 343 binden 620 bine, üniversite sayımızı 208'e yükselttiğimizi, okullara 800 bin öğretmen atadığımızı görecekler. Ama böyle bir dertleri yok. Sağlığa baksalar, şehir hastaneleri ile hizmet kalitesini zirveye çıkardığımızı görecekler. Adalete baksalar, yargıyı vesayetin güdümünden kurtardığımızı görecekler. Güvenliğe baksalar, terör örgütlerininin heveslerini nasıl kursağında bıraktığımızı görecekler. Sosyal yardımlara baksalar, ülkemizdeki ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında yer aldığımızı, kimsesizlerin kimsesi olduğumuzu görecekler. Ulaştırmaya baksalar, bölünmüş yol uzunluğumuzu görecekler. Tünellerimizin adedini 486'ya havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkardığımızı görecekler. Enerjiye baksalar, Karadeniz'de tarihimizdeki en büyük doğal gaz keşfini yaptığımızı görecekler. Tarıma baksalar, çiftçilerimize 844 milyar lira destek verdiğimizi görecekler. Ticarete baksalar, ticarette neler yapıldığını, ihracıtımızı her ay rekor kırarak 254 milyar dolara yükselttiğimizi, turizmde 51 milyon turiste nasıl ulaştığımızı görecekler. Ekonomiye baksalar, milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkardığımızı görecekler. Çevre ve şehirciliğe baksalarDetaylar geliyor...