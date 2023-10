Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kongresi'nde yerel seçim mesajı: Rehavete asla kapılmayacağız

AK Parti 4. olağan kongresi Ankara'da düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kongre salonuna giremeyen, spor salonuna giremeyen kalabalığa hitap etti. Erdoğan buradaki konuşmasının ardından kongrenin yapıldığı salona giriş yaptı.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Kıymetli yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Başkentimize hoşgeldiniz. Aşkınız, sevdanız ve dayuanışmanız için her birinize teşekkür ediyorum. Salonlara sığmayan şu sevginiz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.Sizlerin vasıtası ile 85 milyon vatandaşımızın her birine selamlarımı iletiyorum. Bugün TÜrkiye Yüzyılı için istisnai bir gün. Bugün AK Parti için müstesna bir gün. Bugün partimizin 4. olağan kongresini gerçekleştireceğiz. Yeni bir döneme yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz. Türkiye Yüzyılının siyasette öncü olacak kurmay kadroyu delegelerimizin oylarıyla belirleyeceğiz. Yeni seslerle yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz.Bizim kongrelerimizde sandalyeler havalarda uçuşmaz. Kongrelerimizi hep kardeşlik havasında icra ettik.14 ve 28 mayıs seçimlerini AK Parti ve cumhur ittifakı olarak büyük bir zaferle başardık. Böylece 17. seçim zaferimize imza atmış olduk.İhanet edenler oldu. Onlar yoluna, biz de yolumuza. Onlar burada da dikiş tutturamayacaklar.Her 2 seçimde de destek ve dualarını esirgemeyen aziz miletmize teşekkür ediyorum. Yurtdışında yaşayan gurbetçi kardeşlerime özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.Seçimlerle birlikte cumhur ittifakı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizden bir kez daha onay aldı. 6'lı masa dediler, 16'lı masa dediler, 116'lı masa dediler. Bak şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa. Evellah cumhur ittifakı parlamentoda. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için kaldığımız yerden çalışmaya başladık. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz. Aba altından sopa gösterenlere pirim vermiyoruz. Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla geri durmuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştürmek için tüm enerjimizle birikimimizle çalışmayı sürdüroyuruz.AK Parti olarak bizler büyük bir aileyiz. Ailenin kutsiyetine inanmış bir aileyiz. Bu dava ülkeye ve millete hizmet davasıdır. Bu dava evlatlarımız güçlü bir Türkiye bırakma davasıdır. Şehitlerimizin emaneti olan bu davayı hakkıyla taşıyıp bizden sonrakilere en güzel şekilde devretmek bizim görevimizdir.Bizim her başarımızın milletimizin başarısıdır. AK Parti ve cumhur ittifakı olarak ne kadar güçlü olursak, Türkiye'de o kadar güvenli olarak önüne bakacaktır.Sorumluluğumuzun sadece kendimize ve partimize değil 85 milyonun tamamnına olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Rehavete asla kapılmayacağız. Bunun için çalınmadık tek bir kapı, kalbine girmediğimiz tek bir insan bırakmadan koşacağız. Her gün bir önceki günden daha fazla çalışarak 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere hazırlacağız. 28 Mayıs'ta olduğu gibi 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkacağız.