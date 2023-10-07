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AK Parti'de yeni MYK belli oldu! Sözcü Ömer Çelik açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni MYK'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti'de yeni Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ile Mustafa Elitaş oldu.

AK Parti'de yeni MYK belli oldu! Sözcü Ömer Çelik açıkladı
Ekleme: 7.10.2023 - 20:55 Güncelleme: 7.10.2023 - 21:27 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'de yeni MYK belli oldu! Sözcü Ömer Çelik açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası yeni MYK'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bizim bütün MKYK'larımız tecrübeni ile istikrarın devamlılığını sağlayan aynı zamanda da değişimi kucaklayan bir denge içerisinde olmuştur.

Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MKYK'nin içinden çıkan MYK üyelerini açıklamıştır.

Ömer Çelik'in duyurduğu yeni MYK'da şu isimler yer alıyor:

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala,

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş,

AK Parti Siyasi Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı,

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir,

AK Parti Genel Sekreter Fatih Şahin,

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz,

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya,

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ,

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya,

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

AK Parti Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın,

AK Parti Ar-ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen,

AK Parti Mali İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz,

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi,

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan,

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri,

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz
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