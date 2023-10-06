Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ'a 'Kıskaç' operasyonu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan “Kahramanlar” operasyonları ile PKK terör örgütüne darbe indirilmesinin ardından sıra DEAŞ terör örgütüne geldi. TEM ekiplerinin 26 ilde düzenlediği Kıskaç operasyonunda 92 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine ve onun destekçilerine nefes aldırmayacağının altını çizdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak Türkiye geneli 'Kıskaç' operasyonu başlatıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri, Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüpheli yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Terör örgütlerine ve onun destekçilerine nefes aldırmayacağız. Son terörist etkisiz gale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir'şeklinde sosyala medya hesabından paylaşımda bulundu.