  • USD: 27,56 - 27,61
  • EURO: 29,08 - 29,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ'a 'Kıskaç' operasyonu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan “Kahramanlar” operasyonları ile PKK terör örgütüne darbe indirilmesinin ardından sıra DEAŞ terör örgütüne geldi. TEM ekiplerinin 26 ilde düzenlediği Kıskaç operasyonunda 92 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine ve onun destekçilerine nefes aldırmayacağının altını çizdi.

Ekleme: 6.10.2023 - 09:13 Güncelleme: 6.10.2023 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ'a 'Kıskaç' operasyonuİçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak Türkiye geneli 'Kıskaç' operasyonu başlatıldı.

EMNİYETTEN PEŞ PEŞE OPERASYON
 Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri, Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüpheli yakalandı.

TERÖR DESTEKÇİLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ
 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Terör örgütlerine ve onun destekçilerine nefes aldırmayacağız. Son terörist etkisiz gale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir'şeklinde sosyala medya hesabından paylaşımda bulundu.
Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı: F-16'lar kullanıldı
CHP'li İBB'nin hayvan katliamı bir kez daha belgelendi! Atlar telef olup kurda kuşa kurban edildi
Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi... Şehidin ismi teröristlere atılan bombaya yazıldı
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde suikast sorumlusu etkisiz hale getirildi
HDP’li Semra Güzel terörist sevgilisinin annesini PKK kampına götürmüş! Mahkemede her şeyi anlattı
Bakan Özhaseki duyurdu: 'Yerinde Dönüşüm'de flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı
Reuters yine algı peşinde: Terör örgütü PKK/YPG'yi aklama operasyonu!
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'de yatırımcılarla buluştu
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu
Kahramanlar Operasyonu’nda Yunan izi! Lavrion Kampı’nda eğitim almışlar!
HDP'nin İzmir il ve ilçe başkanları gözaltında
CHP’de yap-boz belediyeciliği! Su sıkıntısı yaşanınca, kapattıkları birimi yeniden açmaya karar verdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremzedelere yapım kredisi ve hibe desteği
AK Parti'de demokrasi şöleni! Yeni A Takımı belirlenecek
Türkiye hainlere nefes aldırmıyor! Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatı dünyada gündem: Akıllarında tek bir soru var
Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist öldürüldü
Ali Yerlikaya açıkladı! Kahramanlar Operasyonu'nda 75 terörist yakalandı
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de
SİHA’lar Kamışlı'daki terör bölgelerini vurdu: Kentten dumanlar yükseldi
Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Çorum'da bulundu: Uzmanlar tabletteki yeni dili çözmek için çalışıyor

Çorum'da bulundu: Uzmanlar tabletteki yeni dili çözmek için çalışıyor

MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın değeri çakıldı

Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın değeri çakıldı

Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası

Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası