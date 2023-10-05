Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle İzmir'in en eski yerleşimi olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009'da kazı başkanlığını devraldığı höyükteki bu yılki çalışmalarda, 7 bin 700 yıllık üç insan figürü bulundu.Prof. Dr. Çevik Ulucak Höyüğü'nün İzmir'in ilk yerleşim yeri olduğunu belirterek, 'Ulucak, günümüzden 8 bin 800 ile 8 bin 850 yıl öncesine dayanıyor. Bu sene M.Ö. 5 bin 700, 5 bin 800 yıllarına tarihlenen hem temel hem de depo olarak kullanılabilecek yapılar da ortaya çıkarıldı' dedi.Bu yılki kazılarda ilginç figürler bulduklarını belirten Prof. Dr. Çevik, 'Genelde araziden elleri ile göğsünü tutan, iri kalçalı kadın figürleri karşımıza çıkıyordu. Bu yılki kazılarda ilginç figürler bulduk. 2 figürünün çift olduğunu düşünüyoruz, aynı kostümü giymişler. Şapkaları var ve burunları sivri. Kadın olanın ise kucağında bebek taşıyor şekilde betimlendiğini görüyoruz. Bu figürlerin Balkanlar'da çok daha geç dönemlerde benzerleri görülüyor. Ulucak özelinde veya Anadolu'da pek bilinen eserler değil. Daha ziyade Balkanlar'da görülüyor. Figürler, pişmiş topraktan, kil malzemeden yapılmış ve günümüzden 7 bin 700 yıl öncesine ait eserler' diye konuştu.