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Türk devletleri adalet bakanları Ankara'da buluştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Azamat Nesipbayeviç, Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Tashkulov, Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov, Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Orozbek Sydykov ile görüştü.

Ekleme: 5.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 5.10.2023 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Türk devletleri adalet bakanları Ankara'da buluştu
Bakan Tunç'un, Türk devletleri adalet bakanları ile bakanlıkta yaptığı ikili görüşmelerde, bakanlıkların adalet teşkilatının güçlendirilmesi çalışmaları, Türk Dünyası Noterler Birliği kurulmasına yönelik detaylar ele alındı.

Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Tunç, Türk devletlerinin adalet bakanları ve bakan yardımcısını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Tunç, görüşmelerde, ülkeler arasındaki ikili ilişkileri ve adli iş birliğine yönelik çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatına üye 5 ülkede noterlik işlemlerinin kolaylaşması amacıyla Türk Dünyası Noterler Birliğinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptını bugün imzalayacaklarını belirten Tunç, konuk bakanlara iş birliği ve ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

Bakan Tunç, 'Bugün Türk Dünyası Noterler Birliği Teşkilatının kurulması mutabakatının imzalanmasıyla ilgili bir programımız olacak. Bu program çerçevesi içerisinde Türkiye'yle Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan'ın adalet bakanları Türkiye'deler ve zirveden sonra da bu zaptı imzalama programımız olacak. Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan arasında imzalanacak mutabakatın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu kapsamda ülkemizde bulunan adalet bakanlarımıza hoş geldiniz diyorum. İkili görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde tabii ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduk' dedi.
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