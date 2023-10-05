Topkapı'da tramvay arızalandı: İstanbullu yine yollara düştü
CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım arızalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Bağcılar-Kabataş hattında sefer yapan tramvayın Topkapı'da arızalanması nedeniyle yolcular metrelerce yürüyerek bir sonraki durağa ulaştı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım sorunları vatandaşı canından bezdirdi.
Sabah saatlerinde Kabataş'tan Bağcılar istikametine sefer yapan tramvay, Topkapı'da arızalandı.
Vatandaşlar yine yolda kaldı
Arıza dolayısıyla yolcular araçtan inip sonraki durağa yürümek zorunda kaldı.
Ekiplerce arızanın giderilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.
Bir yolcunun cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde yolcuların tramvay yolu üzerinde yürüdükleri anlar yer aldı.
Durak içerisinde biriken çok sayıda yolcu nedeniyle yoğunluk yaşandığı görüldü.