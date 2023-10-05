Topkapı'da tramvay arızalandı: İstanbullu yine yollara düştü

CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım arızalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Bağcılar-Kabataş hattında sefer yapan tramvayın Topkapı'da arızalanması nedeniyle yolcular metrelerce yürüyerek bir sonraki durağa ulaştı.