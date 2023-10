SİHA’lar Kamışlı'daki terör bölgelerini vurdu: Kentten dumanlar yükseldi

SİHA'lar Suriye'nin Kamışlı kenti ve Kahtani bölgesinde terör örgütü YPG bölgelerini sihayla vuruldu.Kamışlı kentinden dumanlar yükselirken Nusaybin ilçesinden görüntülendi.Milli Savunma Bakanlığından (MSB), "Terör inlerini bir gece ansızın yerle bir etme azim ve kararlılığımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddetle sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir." açıklaması yapıldı.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'taki "Haftalık Bilgilendirme Toplantısı"nda, 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan polislere şifa, şehit veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'a rahmet dileyerek sözlerine başladı.PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlara kesintisiz devam ettiklerini belirten Aktürk, "Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1388'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 731'e ulaşmıştır." diye konuştu.Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim'de hava harekatları yapıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:"Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Terör inlerini bir gece ansızın yerle bir etme azim ve kararlılığımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddetle sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir. Komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirdiğimiz terörle mücadelemiz, Irak ile yakın işbirliği içinde devam etmektedir. Bu kapsamda bugün, Bakanlığımızda, sayın Bakanımız ile Irak Savunma Bakanı arasında başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirilmektedir."Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini aktaran Aktürk, "Yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 348 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 22'si son bir haftada olmak üzere 1013 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir." dedi.Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 530 kişinin yakalandığını, 4 bin 196 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini aktaran Aktürk, "Böylece 1 Ocak'tan bu yana hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 593'e yükselmiştir. Yakalanan şahıslardan 369'u FETÖ mensubu olmak üzere toplam 533 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 166 bin 611 olmuştur." açıklamasında bulundu."Tahıl koridoru ile yeni görüşme sürecinin başlayacağı" iddiasına yönelik soru üzerine Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin söz konusu girişimin dörtlü olarak devam etmesi konusundaki görüşünde bir değişiklik olmadığını, diğer alternatiflerin masada bulunmadığını aktardı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın terörle mücadele konusundaki açıklamaları hatırlatılarak, uzak durması tavsiye edilen "üçüncü taraflar" ifadesiyle kimin kastedildiğinin sorulması üzerine kaynaklar, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurlarını etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Türkiye'nin operasyon yapması en doğal hakkıdır." vurgusunu yaptı.Bakanlık kaynakları, "Daha önce gereken yer ve zamanlarda gerekli operasyonlar yapıldı, şu anda yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. PKK/YPG aynı terör örgütüdür, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler meşru hedefimiz olduğunu her zaman söylüyoruz. Başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere diğer ülkelerin bu teröristlerin yakınlarında bulunmamaları gerektiğini her zaman ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Söz konusu uyarının yeni bir uyarı olup olmadığının sorulması üzerine kaynaklar, "Bu bir hatırlatmadır. Kim üzerine alınıyorsa gerekli tedbirleri almak onların kendi tercihidir." dedi.Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatları hatırlatılarak "Bunların yeni bir kara harekatına dönüşme ihtimali var mı?" sorusu üzerine kaynaklar, askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzının olduğuna dikkati çekti. Hangi hareket tarzının uygulanacağının belirlenmesinde çok sayıda faktörün etkili olduğunu belirten kaynaklar, tek hedeflerinin Türkiye'ye ve millete tehdit oluşturan terör örgütlerini yok etmek olduğunu, tek seçeneğin kara harekatı olmadığını dile getirdi.Milli Savunma Bakanlığı'nda dün İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen "güvenlik toplantısı"nın içeriğine yönelik soruya kaynaklar, "Toplantı genel bir güvenlik değerlendirmesi ve istişare toplantısıydı." karşılığını verdi.En son terör saldırısı dahil güvenlik konusundaki durum ve yapılacaklara ilişkin genel bir istişarenin yapıldığını aktaran kaynaklar, ihtiyaç olduğu zamanlarda bu tür toplantıların devam edebileceğini bildirdi.Ankara'daki saldırı girişiminde bulunan teröristlerin "paramatorla yurda girdikleri" iddiasının sorulması üzerine kaynaklar, yapılan araştırma sonrasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin PKK/YPG üyesi olduğunun kesinleştiğini hatırlattı. Kaynaklar, teröristlerin yurda nasıl girdiğine yönelik araştırmanın ilgili birimlerce sürdürüldüğünü aktardı.Hava harekatlarında terör örgütünün finansal kaynağı olan noktaların vurulup vurulmadığına yönelik soru üzerine kaynaklar, bugüne kadar terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında terör örgütünü besleyen her türlü unsurun meşru hedef olarak alındığını, bundan sonra da alınmaya devam edileceğini vurguladı.