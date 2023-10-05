Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 ilçede operasyon düzenledi.İlkadım ilçesinde yapılan aramalarda, 4 bin 274 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.Atakum ilçesinde yapılan aramalarda da 114 bin 226 adet sentetik ecza, 18,90 gram skunk, 62 adet ecstasy hap, 11 gram ecstasy tozu, 1 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 45 bin 50 TL ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.Toplamda 7 şüpheli emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.