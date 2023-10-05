PKK/KCK üyesi 3 şüpheli yakalandı

Konya’da PKK/KKCK üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1 şüpheli sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/KCK üyesi yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet El Rahim ve İbrahim El Hasan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Velid El Muhammed sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.