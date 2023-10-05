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Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…

Sivas'ta Birol Doğan, odun toplamak için gittiği ormanda kedi olduğu düşündüğü hayvanla karşılaştı. Peşine takılan hayvanla soluğu köyde aldı. Ancak oğlunun mesajıyla hemen telefona sarıldı: Aslan gibi!

Ekleme: 5.10.2023 - 12:25 Güncelleme: 5.10.2023 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…
Şaşkına çeviren olay Sivas'ın Koyulhisar İlçesi'ndeki Küplüce köyünde yaşandı. Birol Doğan, odun toplamak için gittiği ormanda kedi zannettiği vaşak yavrusuyla karşılaştı. Annesi öldüğü tahmin edilen vaşak, Doğan'ın peşinden ayrılmadı.

Doğan'ın 71 yaşındaki annesi Hacer Doğan, fotoğrafını çekerek İstanbul'da yaşayan oğluna gönderdiği hayvanın vaşak olduğunu öğrenince hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerini aradı.

Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…

2 GÜN BOYUNCA TAVUK VE SÜTLE BESLENDİ

İhbar üzerine köye giden ekipler 2 gün boyunca süt ve tavuk etiyle beslenen vaşağı teslim aldı.

Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…

'ÇOK SEVİMLİ...'

Birol Doğan, vaşağı ilk başta kedi zannettiğini anlattı. 'Ormandan gelirken peşime takıldı. Eve getirdim ve annemle burada baktık. Daha önce hiç vaşak yavrusu görmemiştim. Çok sevimli' ifadesini kullandı.

Hacer Doğan ise vaşaktan ayrılacağı için üzgün olduğunu anlattı. 'Sırtı aynı aslana benziyor. İlk gördüğümde çok şaşırdım ve bırakmadım. 2 gün boyunca süt ve tavukla besledim. Çok sevdim, öptüm onu. Ayrılacak olmaktan dolayı çok üzülüyorum' açıklaması yaptı.

CEP TELEFONU İLE KAYDETTİLER

Köydeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla vaşağı kayıt altına aldıkları anda, 'Sırtına bak kedi değil, aslan gibi. Aslan mı acaba? Ne güzel, ağzı nerede, annesi nerede acaba? Gel pisi pisi' şeklindeki diyalogları gülümsetti.

Vaşağın bir süre rehabilite merkezinde koruma altında tutulacağı, daha sonra doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.
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