Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 27°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 24°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 25°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 22°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluANTALYA °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 22°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CAz bulutluKONYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 20°CAz bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 23°CAz bulutluKASTAMONU °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSİNOP °C, 23°CAz bulutluZONGULDAK °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 24°CAz bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 22°CAz bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliKARS °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisliParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 24°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu