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Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.

Ekleme: 5.10.2023 - 08:59 Güncelleme: 5.10.2023 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak?
Hava sıcaklıkları Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 20°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
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