Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, POS Tefeciliğine yönelik yapılan çalışmalarda; bir kuruyemişçiye ait POS cihazlarından gece saatlerinde yüksek miktarlarda çekim yapıldığı ve POS cihazının herhangi bir satış olmadan başka adreste kullanıldığının tespit etti.Mali polisin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu; adreste bulunan binanın tüm dairelerini kumarhane olarak işlettikleri, kumar oynayanların bakiyesi miktarına göre daireye yönlendirildiği, olası bir polis operasyonuna karşı sıkı önlemler aldıkları belirledi. Ayrıca cadde boyunca gözcü beklettikleri, tüm binanın çevresi ve dış kapısının kamera sistemiyle izlendiğini tespit etti.Kumar oynamaya gelen kişiler kameradan tanınması üzerine kapıyı açtıkları ardından ilk kapı geçildikten sonra içeride demir sürgülü kapı olduğu, kişilerin kaçmasını kolaylaştırmak ve delilleri yok etmek amaçlı asma kat olduğu ve binalar arası geçişler yapılabildiği ortaya çıktı.Kumar oynanan dairelerin kapılarının sürekli kapalı ve kilitli bırakıldığı, olası bir operasyonda daireler arası geçiş yaparak saklandıkları, delilleri asma katlarda ve dairelerde zula olarak tabir edilen yerlere sakladıkları belirlendi.Binaya kumar oynamak için gelen kişilerin nakit veya kredi kartından çekim yaparak para yerine geçen pul satın aldıkları ve kredi kartı ödemelerinde farklı işyerlerine ait POS cihazlarının kullanılarak belli bir komisyon aldıkları ve bu şekilde hem tefecilik suçunu hem de Banka ve Kredi Kartları Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.Çalışmalarını tamamlayan ekipler, binaya düzenledikleri Maça Operasyonunda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye her birine ayrı ayrı 4 bin lira para cezası kesildi.Kumar oynanan bina içerisindeki yapılan aramalarda; 1 adet para sayma makinası, 100 adet 1 dolar, 2 adet el telsizi, çok sayıda kumar organizasyonlarında kullanılan doküman ve aparat, 3 adet POS cihazı, 30 adet çekilmiş POS makinası slipi, çok sayıda iskambil kağıdı ve para yerine geçen değişik renklerde pul ele geçirildi. Gözaltına alınan V.D, G.E.Ş, Ö.Ş, M.D, G.M.G, P.Ç, K.K., B.H, S.D, O.Y isimli kişiler hakkında Tefecilik, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanuna Muhalefet Suçlarından adlı işlem başlatıldı.