  • USD: 27,53 - 27,58
  • EURO: 28,93 - 28,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

Ankara'da kuruyemişçiye ait POS cihazı kumar oynatan şebekeyi çökertti. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kuruyemişçiye ait POS cihazından yüklü miktarda çekim yapıldığını belirlemesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler POS cihazının izini sürdüklerinde ise karşılarına bir binanın tamamının kumarhaneye dönüştürüldüğünü tespit etti. Kameralarla ve gözcülerle korunan binada her şeyi düşünen şebeke, baskında kişilerin kaçmasını kolaylaştırmak ve delilleri yok etmek amaçlı asma kat yaptıkları ve binalar arası geçişler yapılabildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ekleme: 5.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 5.10.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, POS Tefeciliğine yönelik yapılan çalışmalarda; bir kuruyemişçiye ait POS cihazlarından gece saatlerinde yüksek miktarlarda çekim yapıldığı ve POS cihazının herhangi bir satış olmadan başka adreste kullanıldığının tespit etti.

BİNAYI KAMERA SİSTEMİ İLE İZLEDİLER
Mali polisin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu; adreste bulunan binanın tüm dairelerini kumarhane olarak işlettikleri, kumar oynayanların bakiyesi miktarına göre daireye yönlendirildiği, olası bir polis operasyonuna karşı sıkı önlemler aldıkları belirledi. Ayrıca cadde boyunca gözcü beklettikleri, tüm binanın çevresi ve dış kapısının kamera sistemiyle izlendiğini tespit etti.

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

KUMAR OYNATILAN BİNADA HER DETAY DÜŞÜNÜLMÜŞ
Kumar oynamaya gelen kişiler kameradan tanınması üzerine kapıyı açtıkları ardından ilk kapı geçildikten sonra içeride demir sürgülü kapı olduğu, kişilerin kaçmasını kolaylaştırmak ve delilleri yok etmek amaçlı asma kat olduğu ve binalar arası geçişler yapılabildiği ortaya çıktı.

Kumar oynanan dairelerin kapılarının sürekli kapalı ve kilitli bırakıldığı, olası bir operasyonda daireler arası geçiş yaparak saklandıkları, delilleri asma katlarda ve dairelerde zula olarak tabir edilen yerlere sakladıkları belirlendi.

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

KUMAR PARASINI POS CİHAZINDAN ÇEKTİLER
Binaya kumar oynamak için gelen kişilerin nakit veya kredi kartından çekim yaparak para yerine geçen pul satın aldıkları ve kredi kartı ödemelerinde farklı işyerlerine ait POS cihazlarının kullanılarak belli bir komisyon aldıkları ve bu şekilde hem tefecilik suçunu hem de Banka ve Kredi Kartları Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, binaya düzenledikleri Maça Operasyonunda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye her birine ayrı ayrı 4 bin lira para cezası kesildi.

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

POS CİHAZLARI ELE GEÇİRLDİ
Kumar oynanan bina içerisindeki yapılan aramalarda; 1 adet para sayma makinası, 100 adet 1 dolar, 2 adet el telsizi, çok sayıda kumar organizasyonlarında kullanılan doküman ve aparat, 3 adet POS cihazı, 30 adet çekilmiş POS makinası slipi, çok sayıda iskambil kağıdı ve para yerine geçen değişik renklerde pul ele geçirildi. Gözaltına alınan V.D, G.E.Ş, Ö.Ş, M.D, G.M.G, P.Ç, K.K., B.H, S.D, O.Y isimli kişiler hakkında Tefecilik, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanuna Muhalefet Suçlarından adlı işlem başlatıldı.
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de
SİHA’lar Kamışlı'daki terör bölgelerini vurdu: Kentten dumanlar yükseldi
Azerbaycan’ın resti sonrası Fransa’dan yeni skandal: Tüm silahları kullanmalıyız!
Kurmaylarını da yanına alan Meral Akşener Eskişehir programına Yüksek Hızlı Tren'le gitti
Kabaktepe'de tarih verdi... AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?
Ankara'da bombalı eylem düzenleyen teröristlerin 2 işçiye de ateş açtıkları ortaya çıktı
Bakan Bolat rakamlarla açıkladı! Otomobil fiyatları düşüyor
Topkapı'da tramvay arızalandı: İstanbullu yine yollara düştü
MSB'den operasyon açıklaması: 58 terör hedefi vuruldu
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK 1.392 sözleşmeli personel alımı yapacak
Bakan Bayraktar Akkuyu için tarih verdi: İlk reaktör için hedefimiz 29 Ekim 2024
MİT'ten FETÖ operasyonu! Yakalanarak Türkiye'ye getirildi
İstanbul'da metrobüs duraklarında yaya trafiği! Uzun kuyruklar oluştu..
Bakan Özhaseki kentsel dönüşümde 4 maddeyi açıkladı
CHP’li Eren Erdem’den troll itirafı: Facebook, Tiktok ve Instagram’da onlarca hesabım var… İşim bu!
'Türkiye'nin yanındayız' diyen ABD'li sözcü gelen YPG sorusu karşısında suspus oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre mesaisi! 75 kişilik liste belli oldu
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 'Masamda duruyor' diyerek duyurdu! Milyarlarca dolarlık yatırım teklifi
Bakan Fidan'ın 'uzak durun' uyarısı dünyada gündem! Akıllarda tek bir soru var
Zehir tacirlerine operasyon! Bakan Yerlikaya: İstanbul'daki 25 ilçede 104 şüpheli yakalandı
Doğal gaz patlamasında 3 kişi ölmüştü! Şoke eden detay: Kasıtlı yapılmış!

Doğal gaz patlamasında 3 kişi ölmüştü! Şoke eden detay: Kasıtlı yapılmış!

Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…

Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

Elon Musk’ın başı dertte! Başkan Erdoğan annesini sormuştu: Meğerse böyle yalvarmış…

Elon Musk’ın başı dertte! Başkan Erdoğan annesini sormuştu: Meğerse böyle yalvarmış…

Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu