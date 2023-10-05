Kurmaylarını da yanına alan Meral Akşener Eskişehir programına Yüksek Hızlı Tren'le gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye başkanı adayını açıklayacağı program için Eskişehir'e gitti. Eşini ve kurmaylarını da yanına alan Akşener, Eskişehir'e, AK Parti'nin imza projelerinden biri olan Yüksek Hızlı Tren'le gitmeyi tercih etti.

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Altılı Masa ortaklarıyla birlikte yaşadığı hezimet sonrası yerel seçimlere tek başına girmeye hazırlanan İYİ Parti il ziyaretlerini sürdürüyor.İzmir'de Ümit Özlale'yi aday gösteren İYİ Parti, bugün de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin adayını duyuracak.Akşener, bu program kapsamda Eskişehir'e gitti. Eşini ve kurmaylarını yanına alan Akşener, yolculuk için ise tercihini AK Parti'nin imza projelerinden biri olan Yüksek Hızlı Trenden (YHT) yana kullandı.Akşener ve ekibi, araçla 2 saat 40 dakika sürecek yolculuk yerine yaklaşık 1 saat 23 dakikada Ankara'dan Eskişehir'e vardı.