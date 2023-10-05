Konya'da yakalanan yabancı uyruklu PKK'lılar tutuklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.Kentte terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E.R. ve İ.E.H. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, V.E.M. ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.