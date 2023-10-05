İstanbul için kritik uyarı: Pazar gecesi evden çıkmayın! Yeni bir felaket geliyor

Bu sabah, İstanbul için felaket uyarısı geldi. Pazar gününe işaret edilerek, İstanbul sakinlerine ciddi uyarılar yapılıyor. Belirtilen tarihte, evlerinizin kapılarını, pencerelerini ve bacalarını sıkıca kapatmanız gerekebilir.İstanbul'u etkisi altına alacak olan felaket büyük bir tehdit oluşturuyor gibi görünüyor.Uzmanlar tarafından yapılan uyarılar ardından, pazar gecesi kritik bir tarih olarak gösterildi. İstanbul, bu yılın ikinci yarısında bir dizi zorlu deneyimden geçti.El Nino'nun ve sıcak hava dalgalarının etkisiyle yaz aylarında aşırı sıcak ve kurak bir dönem yaşayan İstanbul, barajlar konusunda endişe verici bir durumla karşı karşıya. Su seviyeleri, barajlarda yüzde 4'ün altına kadar düştü ve yağışların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İstanbul'da sıcak günlerin yanı sıra yağışlı günler de sel felaketine dönüşebiliyor. Hava olaylarının şehri esir aldığı İstanbul'da felaketler maalesef ardı ardına yaşanıyor.Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul ile ilgili son felaket uyarısını paylaştı. Pazar gecesi başlayacak olan bu felaket, İstanbul'un yanı sıra tüm bölge sakinlerini etkisi altına alacak gibi görünüyor.Tehlikeyi fırtınayı işaret eden Ökten, 'Pazar gecesi bir fırtına hattı İstanbul'a gelecek. Bu fırtınanın tehlikeli yönü hücre şeklinde hareket etmesi. Bu tarz fırtınalar tehlikelidir. Beraberinde İstanbul'a yağış da getirecek...' paylaşımında bulundu.İstanbullulara; kapı ve pencerelerinizi kapatın uyarısı yapıldı.