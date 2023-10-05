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İstanbul için kritik uyarı: Pazar gecesi evden çıkmayın! Yeni bir felaket geliyor

Uzman isimler, İstanbul'da beklenen felaket hakkında bilgi verdi. Felaketlerin şehri olarak bilinen Megakent, bu kez beklenen şey ne? Uzman isim sosyal medya hesabından paylaştı. Pazar gününe dikkat çekti...

Ekleme: 5.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 5.10.2023 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
İstanbul için kritik uyarı: Pazar gecesi evden çıkmayın! Yeni bir felaket geliyorBu sabah, İstanbul için felaket uyarısı geldi. Pazar gününe işaret edilerek, İstanbul sakinlerine ciddi uyarılar yapılıyor. Belirtilen tarihte, evlerinizin kapılarını, pencerelerini ve bacalarını sıkıca kapatmanız gerekebilir.

İstanbul'u etkisi altına alacak olan felaket büyük bir tehdit oluşturuyor gibi görünüyor.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT
Uzmanlar tarafından yapılan uyarılar ardından, pazar gecesi kritik bir tarih olarak gösterildi. İstanbul, bu yılın ikinci yarısında bir dizi zorlu deneyimden geçti.

El Nino'nun ve sıcak hava dalgalarının etkisiyle yaz aylarında aşırı sıcak ve kurak bir dönem yaşayan İstanbul, barajlar konusunda endişe verici bir durumla karşı karşıya. Su seviyeleri, barajlarda yüzde 4'ün altına kadar düştü ve yağışların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İstanbul'da sıcak günlerin yanı sıra yağışlı günler de sel felaketine dönüşebiliyor. Hava olaylarının şehri esir aldığı İstanbul'da felaketler maalesef ardı ardına yaşanıyor.

İSTANBUL'U BEKLEYEN TEHLİKE
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul ile ilgili son felaket uyarısını paylaştı. Pazar gecesi başlayacak olan bu felaket, İstanbul'un yanı sıra tüm bölge sakinlerini etkisi altına alacak gibi görünüyor.

Tehlikeyi fırtınayı işaret eden Ökten, 'Pazar gecesi bir fırtına hattı İstanbul'a gelecek. Bu fırtınanın tehlikeli yönü hücre şeklinde hareket etmesi. Bu tarz fırtınalar tehlikelidir. Beraberinde İstanbul'a yağış da getirecek...' paylaşımında bulundu.

İstanbullulara; kapı ve pencerelerinizi kapatın uyarısı yapıldı.

İstanbul için kritik uyarı: Pazar gecesi evden çıkmayın! Yeni bir felaket geliyor
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