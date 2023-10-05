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İstanbul'da metrobüs duraklarında yaya trafiği! Uzun kuyruklar oluştu..

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yollara düşen vatandaşlar metrobüs hatlarında bir kez daha mağduriyet yaşadı. Cevizlibağ durağında uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

İstanbul'da metrobüs duraklarında yaya trafiği! Uzun kuyruklar oluştu..
Ekleme: 5.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 5.10.2023 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da metrobüs duraklarında yaya trafiği! Uzun kuyruklar oluştu..
CHP yönetimindeki kentlerde hizmette sık sık aksamalar yaşanıyor.

Bunların başında ise hiç şüphesiz büyükşehirler geliyor.

Listenin başında ise İstanbul yer alıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği zamandan bu yana büyük vaatlerde bulundu.

İstanbulluların bitmek bilmeyen çilesi

Ancak Megakent'in sorunları bitmedi.

Trafik sorunu, alt yapı krizi, zamlar ve ulaşım aksaklığı vatandaşları çileden çıkardı.

Zamansız başlatılan çalışmalar ve bitmek bilmeyen çalışmalar bu süreci adeta körükledi.

İstanbulluların sık sık tercih ettiği metrobüslerde, arızalar ve araç yetersizliği halkı mağdur ediyor.

İstanbul'da metrobüs duraklarında yaya trafiği! Uzun kuyruklar oluştu..

Duraklarda uzun kuyruklar oluştu

Dün birçok durakta ortaya çıkan görüntüler gündem olmuştu.

Vatandaşların üst geçitlere kadar uzun kuyruklar oluşturması tepki çekti.

Ardından bugün de yeni görüntü ortaya çıktı. Toplu taşıma kullanımının en yoğun olduğu sabah saatlerinde Zeytinburnu Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk oluştu.

Vatandaşların bir kez daha uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
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