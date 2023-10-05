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İkiz bebeklerden yalnızca birisinin babası çıktı! Tıp dünyasını şaşırtan olay Esra Erol'da yaşandı

Türkiye haftalardır Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında Betül Yurulmaz isimli kadının eşi Veysel Yurulmaz ile yılan hikayesine dönen aldatma olayını konuşuyor. Veysel Yurulmaz, 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gelmiş ve bir süre sonra ise Özge isimli kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenilmişti. Veysel ve ikiz bebekler arasında yapılan Dna testi sonucunda, Veysel ikizlerden yalnızca birinin babası çıktı. Tıp dünyasını hayrete düşüren bu olayda herkes şaşkına döndü.

Ekleme: 5.10.2023 - 12:59 Güncelleme: 5.10.2023 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
İkiz bebeklerden yalnızca birisinin babası çıktı! Tıp dünyasını şaşırtan olay Esra Erol'da yaşandıATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da da bugün yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

ESRA EROL DAHİL HERKES ŞOKE OLDU!
Seyirciler hatta ünlü sunucu Esra Erol da dahil sonucu büyük şaşkınlıkla takip etti.

Programa geçtiğimiz haftalarda katılan Betül Yurulmaz, eşinin kendisini aldattığını söyleyerek Esra Erol'a başvurdu.

YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Taraflar programa katılarak yüzleşti. Ancak olay, kısa sürede yılan hikayesine döndü.

İKİZ BEBEKLERİ OLDU!
Veysel Yurulmaz, 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gelmiş ve bir süre sonra ise Özge isimli kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenilmişti.

13 YILLIK EŞİNDEN BOŞANMAK İSTEDİ
Veysel, ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkarak, 13 yıllık eşi Betül'den boşanmak istediğini açıkladı.


İkiz bebeklerden yalnızca birisinin babası çıktı! Tıp dünyasını şaşırtan olay Esra Erol'da yaşandı

TEK ŞARTI DNA TESTİ OLDU
Betül'ün ise boşanmak için tek bir şartı vardı. O da ikiz bebeklere DNA testi yapılmasıydı.

SONUNDA İKNA OLDU
İkiz bebeklerini "Bu işin içine sokmak istemiyorum" diyen Özge, ilk önce DNA testini reddetse de sevgilisi Veysel'in Betül'den boşanması için ikiz bebeklere DNA yapılmasını kabul etti.

YÜZ MİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU!
Veysel ve ikiz bebekler arasında yapılan DNA testi sonucunda, Veysel ikizlerden yalnızca birinin babası çıktı.

SONUÇ HERKESİ ŞAŞIRTTI
Tıp dünyasını hayrete düşüren bu olayda herkes şaşkına döndü.
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