İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 24 BTÖ üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında, Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak'ta 24 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı dedi.Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Bölücü terör örgütüne (btö)yönelik tüm türkiye'de başlatılan 'kahramanlar' operasyonları kapsamında; erzurum, gaziantep, istanbul ve şırnak'ta 24 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde başlatılan operasyonlarda;9''u #Erzurum'da8''i #İstanbul'da4''ü #Gaziantep'te3''ü #Şırnak'ta olmak üzere toplam24 Şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.Operasyonlara katılan Kahraman Polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz