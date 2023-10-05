Göçmen kaçakçılığı operasyonu! 6 kişi tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından önceki gün Muğla, İzmir, Konya ve Hatay'da göçmen kaçakçılığı olaylarını organize edenlere yönelik operasyon düzenledi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.