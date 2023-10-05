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Diyarbakır'da bahis operasyonu: 36 milyon liralık vurgun

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 36 milyon para hacmi olan bahis çetesine İstanbul ve Diyarbakır’da eş zamanlı “format” operasyonu düzenledi. 15 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 5.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 5.10.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da bahis operasyonu: 36 milyon liralık vurgun
Güvenlik güçleri tüm yasa dışı örgütlerin tepesinde...

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere 'metaverse bahis' oynattığını deşifre etti.

2 ilde eş zamanlı operasyon

Siber takibe alınan yasa dışı bahis çetesi üyeleri, Diyarbakır ve İstanbul'da ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin, internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttuğu, bahis oynamak için içeriye sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri aldığı, dışarıdan gözükmemek için iş yerinin camlarını siyah filmle kapladığı belirlendi.

36 milyon TL'nin üzerinde para hareketliliği

Siber polisine yakalanmamak için çete üyelerinin, yasa dışı bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları, oynamak isteyen kişiye gerçekten oynadığını göstermek ve güven vermek için yasa dışı bahis sitesi üzerinden 2 sıfır silerek kupon oluşturdukları, oynanan kupon tutmayınca paranın örgütün cebine girdiği, site üzerinde bulunan bakiyeleriyle daha fazla kişiye yasadışı bahis oynatmak için bu yöntemi kullandıkları tespit edildi.

Yasa dışı bahis oynamak isteyen kişinin verdiği paranın bir kısmının yurt dışı siteye yatırıldığı, şahsın oluşturduğu kupon tutmayınca kalanın yasa dışı bahis örgütünün cebine girdiği tespit edildi.

Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu. Örgütün yasadışı bahis oynattığı hesaplarında 36 milyon TL'nin üzerinde para hacmi/hareketliliği olduğu deşifre edildi.

15 kişi gözaltında

Siber Operasyonlarının, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

15 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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