Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Partili eski vekil Tahir Öztürk’ün cenaze törenine katıldı

23. ve 26. dönem Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, 2 gün önce Ankara´da kalp krizi geçirdi. Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Öztürk kurtarılamayarak 73 yaşında hayatını kaybetti.Evli ve 3 çocuk babası Öztürk'ün cenazesi memleketi Elazığ'a getirilerek İzzetpaşa Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Dr. Ömer Toraman, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, ailesi ve sevenleri katıldı.Namazın ardından Öztürk'ün cenazesi aile kabristanlığına defnedilmek üzere asri mezarlığına götürüldü.