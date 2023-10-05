City's Nişantaşı'nda intihar mı oldu? Niştantaşı'nda kim, neden intihar etti? İşte kan donduran görüntüler

Nişantaşı'nda bir kişinin intihar ettiği iddiaları ortalığı karıştırdı. Ortaya çıkan görüntüler vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Olay yerinde bulunan birçok kişi 35 yaşlarındaki bir erkeğin atladığını öne sürdü. Bu nedenle Nişantaşı intihar ve son dakika intihar mı oldu soruları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte Nişantaşı'nda yaşanan olay hakkında detaylar...