City's Nişantaşı'nda intihar mı oldu? Niştantaşı'nda kim, neden intihar etti? İşte kan donduran görüntüler
Nişantaşı'nda bir kişinin intihar ettiği iddiaları ortalığı karıştırdı. Ortaya çıkan görüntüler vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Olay yerinde bulunan birçok kişi 35 yaşlarındaki bir erkeğin atladığını öne sürdü. Bu nedenle Nişantaşı intihar ve son dakika intihar mı oldu soruları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte Nişantaşı'nda yaşanan olay hakkında detaylar...
Son dakika Nişantaşı'nda intihar ettiği iddia edilen bir kişi sebebiyle vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...
CİTY'S NİŞANTAŞI'NDA İNTİHAR İDDİASI
AVM önünde oluşan kalabalığın ardından vatandaşlar intihar olup olmnadığı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. AVM önünde yer alan birçok kişi 35 yaşlarında birinin intihar ettiğini ifade etti.
Fakat olay yerindeki bazı kişiler durumun intihar olmadaığını kişinin balkondan düştüğünü idda ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
CİTY'S NİŞANTAŞI'NDA İNTİHAR İDDİASI
AVM önünde oluşan kalabalığın ardından vatandaşlar intihar olup olmnadığı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. AVM önünde yer alan birçok kişi 35 yaşlarında birinin intihar ettiğini ifade etti.
Fakat olay yerindeki bazı kişiler durumun intihar olmadaığını kişinin balkondan düştüğünü idda ediyor.
Ayrıntılar geliyor...