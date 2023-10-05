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Beyaz Gazete
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CHP’li Eren Erdem’den troll itirafı: Facebook, Tiktok ve Instagram’da onlarca hesabım var… İşim bu!

CHP'li Eren Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın isimlerinden biriydi. Bu sayede Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine kadar yükseldi. Her fırsatta Kılıçdaroğlu'na methiyeler dizdi. Önceki gün katıldığı canlı yayında da CHP'deki troll ağını açık açık deşifre etti. "Onlarca Facebook, TikTok ve Instagram sayfam var. Benim işim bu" dedi. Sosyal medyada algı operasyonu yaptığını açık açık kabul etti. Ekrem İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısının sızdırılmasına yönelik de dikkat çeken mesajı verdi: Toplantıdan haberim olsaydı…

CHP’li Eren Erdem’den troll itirafı: Facebook, Tiktok ve Instagram’da onlarca hesabım var… İşim bu!
Ekleme: 5.10.2023 - 09:53 Güncelleme: 5.10.2023 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Eren Erdem’den troll itirafı: Facebook, Tiktok ve Instagram’da onlarca hesabım var… İşim bu!
Seçimler bitti, ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga bir türlü bitmedi. CHP'nin Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biriydi.

Hem seçim döneminde hem de seçim sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarını çok sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesine yönelik mesajlar verdi.

Önceki akşam katıldığı bir canlı yayında ise CHP'deki troll ağını açık açık itiraf etti. Onlarca gizli sosyal medya hesabının olduğunu ve bu hesaplar aracılığıyla sosyal medyada algı operasyonu yaptığını kabul etti.

Savunma olarak da 'dezenformasyonla mücadele' dedi. Erdem, 'Onlarca Facebook, TikTok ve Instagram sayfam var. Bunları aldık, seçime doğru dezenformasyona karşı bu hesaplardan doğru bilgi yayacağız.

CHP’li Eren Erdem’den troll itirafı: Facebook, Tiktok ve Instagram’da onlarca hesabım var… İşim bu!

Benim işim bu, ben dezenformasyonla mücadele etmek için kullanıyorum' diyerek CHP'deki troll hesapların kullanımını açık açık kabul etti.

Öte yandan Eren Erdem'in Haber 2024 diye bir X hesabını da üyelere mesaj attığı ve 'takip edin' talimatı verdiği iddia edildi. Bunun üzerine Eren Erdem, 'Haber 2024 sayfası CHP'ye dair haber paylaşmıyor. Bunların amacı dezenformasyonlara karşı doğru bilgiyi sağlamak' diyerek konuyu geçiştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Eren Erdem, Ekrem İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısının sızdırılmasını da değerlendirdi.

Gündemi sarsan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmasına yönelik baskı yapılmasının konuşulduğu toplantıyı, Eren Erdem'in sızdırdığı iddia edilmişti.

Söylentiler karşısında aylar sonra suskunluğunu bozan Erdem, 'Zoom toplantısının sızdırılması konusunda sürekli suçlanıyorum, bizim yaptığımıza dair bir algı yayılıyor ama bunu iddia eden herkese dava açtım, bu bir iftiradır.

Eğer bu toplantıdan haberim olsaydı bunu gizlice sızdırmazdım, açıktan yayınlardım' dedi. Gizli darbe toplantısını doğru bulmadığını da söyleyen Eren Erdem, 'Bir belediye başkanının başkanlığında parti meclisi üyelerinin toplantı yapmasını doğru bulmuyorum' ifadelerine yer verdi.

CHP’li Eren Erdem’den troll itirafı: Facebook, Tiktok ve Instagram’da onlarca hesabım var… İşim bu!
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