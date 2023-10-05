Bakan Işıkhan duyurdu: SGK 1.392 sözleşmeli personel alımı yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, 1.392 sözleşmeli personel alımı yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK sözleşmeli personel alımı kontejanlarını ve bunun için girilmesi gereken KPSS-2023/6 tercih detaylarını paylaştı. SGK sözleşmeli personel alımı hakkındaki tüm detaylar haberin devamında...SGK, 1.231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1.392 sözleşmeli personel alımı yapacak. SGK sözleşmeli personel alımı için adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabilecek. SGK sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.SGK, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/B kapsamında 1.392 sözleşmeli personel alacak. SGK sözleşmeli personel alımı için ÖSYM tarafından 5-11 Ekim arasında tercihler alınmak suretiyle KPSS puanı baz alınarak yerleştirme işlemi yapılacak.