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Bakan Fidan'ın 'uzak durun' uyarısı dünyada gündem! Akıllarda tek bir soru var

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Ankara'daki hain terör saldırısı ile ilgili yaptığı uyarı dünya basınında geniş yer buldu. Fidan'ın teröristlerin Suriye'de eğitim gördüklerini söylemesinin üzerine ise uluslararası ajanslar "Suriye'ye de bir operasyon gelir mi?" sorusunu sormaya başladı.

Bakan Fidan'ın 'uzak durun' uyarısı dünyada gündem! Akıllarda tek bir soru var
Ekleme: 5.10.2023 - 09:05 Güncelleme: 5.10.2023 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fidan'ın 'uzak durun' uyarısı dünyada gündem! Akıllarda tek bir soru var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Fidan ile Ertuğruloğlu, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından Ankara'daki hain terör saldırısı ile ilgili de yorumda bulunan Fidan, 'Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının ne kadar net olduğu bilinen bir husustur. Bu son olaydan sonra da istihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Bu vesileyle Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait olan bütün altyapı-üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekun meşru hedefidir.

Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak. Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar' ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın 'uzak durun' uyarısı dünyada gündem! Akıllarda tek bir soru var

Bakan Fidan'ın sözleri dünyada geniş yer buldu. Al Monitor Bakan Fidan'ın sözlerinden bahsederek 'Türkiye uyarıda bulundu' ifadelerine yer verdi.

Al Monitor bir diğer haberinde ise Bakan Fidan'ın Irak ve Suriye'deki PKK ve YPG tesislerini 'meşru hedef' ilan ettiğini dile getirdi.

Al Jazeera da söz konusu gelişmeyi duyurarak Hakan Fidan'ın 'Türkiye'nin cevabının çok kesin olduğuna' dikkat çektiğini söyledi.

Bakan Fidan'ın 'uzak durun' uyarısı dünyada gündem! Akıllarda tek bir soru var

Yahoo da Bakan Fidan'ın açıklamalarını 'Suriye'ye bir uyarı' niteliğinde değerlendirdi.

Bakan Fidan'ın açıklamaları Reuters'ın da gündemindeydi. Gazete aynı zamanda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri gergin bir hale getirdiğine de dikkat çekti.

Bakan Fidan'ın 'uzak durun' uyarısı dünyada gündem! Akıllarda tek bir soru var

Nasdaq da Reuters'a dayandırdığını haberinde Bakan Fidan'ın açıklamalarına ve Türkiye'nin uyarısına dikkat çekti.

Al Arabiya'nın gündeminde de Bakan Fidan'ın açıklamaları vardı. Al Arabiya bu açıklamalarının ardından Suriye'ye de bir operasyonun olup olmayacağını merak ettiklerini dile getirdi.

İ24 News da benzer bir soru ile okuyucularının karşısına çıkarken, Bakan Fidan'ın açıklamalarına ayrıntılı bir biçimde yer verdi.

Bakan Fidan'ın 'uzak durun' uyarısı dünyada gündem! Akıllarda tek bir soru var

Yunanistan'ın gündeminde de Bakan Fidan'ın açıklamaları vardı. Capital, Fidan'ın 'Ankara saldırganlarının Suriye üzerinden geldi' sözlerine yer verdi.

Bakan Fidan'ın 'uzak durun' uyarısı dünyada gündem! Akıllarda tek bir soru var
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