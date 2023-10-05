Bakan Bayraktar Akkuyu için tarih verdi: İlk reaktör için hedefimiz 29 Ekim 2024

Türkiye, nükleer enerji yolunda attığı adımla büyük bir yatırıma ev sahipliği yapıyor.Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) hummalı çalışmalar sürüyor.Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye için enerji kaynağı üretiminde kritik öneme sahip bir yatırım.Santralin tüm inşaatı 5 yıla yayılan bir süreçte büyük bir titizlikle yürütülüyor.3 Nisan 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli atılan Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinde sona gelindi.4 üniteden oluşan ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu NGS'de, birinci üniteye taze yakıt yüklemesi 27 Nisan tarihinde yapıldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili kritik bir açıklama geldi.Akkuyu Santrali'nde son durum hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İlk reaktör için hedef tarihimiz 29 Ekim 2024" şeklinde konuştu.Ayrıntılar geliyor...