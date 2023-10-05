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Azerbaycan’ın resti sonrası Fransa’dan yeni skandal: Tüm silahları kullanmalıyız!

Azerbaycan'ın yürüttüğü başarılı antiterör operasyonunun ardından silah bırakan Ermeniler, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni feshetti. Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Azerbaycan ve Ermenistan'ın yapacağı görüşmelerde son anda rota değişmişti. Fransa'nın Azerbaycan'a yönelik suçlamalar yöneltmesinin ardından rest çeken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararının ardından Fransa kanadından yeni bir skandal geldi.

Azerbaycan’ın resti sonrası Fransa’dan yeni skandal: Tüm silahları kullanmalıyız!
Ekleme: 5.10.2023 - 15:32 Güncelleme: 5.10.2023 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan’ın resti sonrası Fransa’dan yeni skandal: Tüm silahları kullanmalıyız!
Karabağ zaferinin ardından bölgede Azerbaycan'ın yürüttüğü normalleşme çalışmaları sürerken Fransa, bölgede gerili artıran hamlelerde bulunuyor. Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni feshettiklerini duyuran Ermeni yönetiminin bölgeyi terk etmesinin ardından zaman kaybetmeyen Fransa, apar topar Ermenistan'la iletişime geçmişti. Erivan'a giden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, silah anlaşmasını gündeme getirmiş, bölgede güçsüz düşmüş bir Ermenistan'ın Rusya ile yaşanan soğuk savaşta kendi ellerini zayıflatacağını düşünen Fransız Bakan 'Ermenistan'ın yanındayız' mesajıyla yeni bir gerilimin de fitilini ateşlemişti.

ALİYEV RESTİ ÇEKTİ

Birleşmiş Milletler tarafından da kesin bir dille yalanlanan etnik soykırım iddialarını yeniden gündeme getiren Fransa Azerbaycan'a yönelik suçlamalarını yinelemişti. Azerbaycan ise Fransa'nın provokasyon çabaları ve Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, Avrupa Birliği (AB), Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı vermişti.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bugün İspanya'nın Granada kentinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında bir araya gelmesi bekleniyordu.

FRANSA'DAN PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, Türkiye şartının kabul edilmemesi nedeni ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB başkanı Charles Michel'in de katılacağı toplantıya katılmama kararı aldı. Dikkat çeken karar sonrası Fransa'nın yeni bir skandalı daha gündeme geldi.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet, Azerbaycan'ı Karabağ'da 'etnik temizlik' yapmakla suçladı. AB ülkelerine Azerbaycan'a ekonomik yaptırım çağrısında bulunan Pivet bununla da yetinmedi. Fransız Meclis Başkanı, Aliyev ve ailesi için de kişisel yaptırımların hayata geçirilmesi için destek çağrısında bulundu.

Azerbaycan’ın resti sonrası Fransa’dan yeni skandal: Tüm silahları kullanmalıyız!

'ELİMİZDEKİ TÜM SİLAHLARI KULLANMALIYIZ'

Provokatif açıklamalarına devam eden Pivet, 'Olan bitene dur demek ve Ermenistan'ın bütünlüğünü korumak için elimizdeki tüm silahları kullanmalıyız.' ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı'ndan gelen bu hamle, Aliyev'in toplantıya katılmama kararının ne kadar yerinde olduğunu bir kez saha kanıtladı.

Azerbaycan’ın resti sonrası Fransa’dan yeni skandal: Tüm silahları kullanmalıyız!

Azerbaycan haber ajansı APA yayınladığı analizde Fransa'nın, toplantıya Türkiye'nin katılmaması için özel bir çaba sarfettiğine dikkat çekti. Önerilen 5'li formatta (Ermenistan-Azerbaycan-Fransa-Almanya-Avrupa Birliği) 'Azerbaycan karşıtı' bir atmosfer oluşturulduğunun kaleme alındığı yazıda 'Azerbaycan'ın böyle bir formata ihtiyacı yok' ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan’ın resti sonrası Fransa’dan yeni skandal: Tüm silahları kullanmalıyız!

Analizde 'Bakü bölgenin sorunlarını bölgeye uzak ülkelerle tartışmaya gerek görmüyor. Bakü bu konuların bölgesel çerçevede tartışılıp çözülebileceğine inanıyor.' ifadelerini kullanıldı. AB-Azerbaycan-Ermenistan üçlü formatının yeniden gündeme gelmesi halinde Azerbaycan'ın toplantıya katılabileceğini yazan APA, Fransa'nın katıldığı herhangi bir formatın Azerbaycan için kabul edilemez olduğunun bir kez daha altını çizdi.

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Azerbaycan’ın resti sonrası Fransa’dan yeni skandal: Tüm silahları kullanmalıyız!
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