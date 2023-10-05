Ankara Emniyet Müdürlüğünden 'kontrollü patlama' uyarısı

Ankara'da şüpheli paket emniyet güçlerini harekete geçirdi.Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde bomba imha uzmanlarınca şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.Müdürlüğün sosyal medya platformu 'X'ten yapılan paylaşımında uygulamanın güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirileceği belirtilirken, vatandaşlara 'paniğe kapılmamaları' konusunda uyarıda bulunuldu.Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Çankaya Dikmen Pazaryeri çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.