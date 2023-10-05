Ankara'da kömür madeninde göçük! Yaralılar var

Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesinde kömür maden ocağı sahasındaki topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçisinin hafif yaralandığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:'Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır.'