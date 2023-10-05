Ankara'da kömür madeninde göçük! Yaralılar var
Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde kömür madeninde göçük meydana geldi. Yaralanan maden işçileri Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesinde kömür maden ocağı sahasındaki topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçisinin hafif yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
'Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır.'
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
'Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır.'