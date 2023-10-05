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Ankara'da bombalı eylem düzenleyen teröristlerin 2 işçiye de ateş açtıkları ortaya çıktı

Kayseri'de veterineri şehit ettikten sonra Başkent'te terör saldırısı düzenleyen teröristlerin, öncesinde 2 işçinin aracının önünü kestiği ve kurşun yağdırdıkları belirlendi. Önü kesilen işçi o anları anlattı.

Ankara'da bombalı eylem düzenleyen teröristlerin 2 işçiye de ateş açtıkları ortaya çıktı
Ekleme: 5.10.2023 - 13:53 Güncelleme: 5.10.2023 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da bombalı eylem düzenleyen teröristlerin 2 işçiye de ateş açtıkları ortaya çıktı
Ankara'da geçtiğimiz pazar günü terör saldırısı yaşandı.

TBMM açılışından saatler önce, İçişleri Bakanlığı önüne iki şüpheli araç geldi.

Otomobilden inen şüphelilerden biri kapı önünde kendini patlatırken, diğer şahıs ise güvenlik güçlerince etkisiz halde getirildi.

Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Ankara'da bombalı eylem düzenleyen teröristlerin 2 işçiye de ateş açtıkları ortaya çıktı

Veterineri şehit edip gasbettiler

Ardından olayın ayrıntıları ise ortaya çıkmaya başladı.

Teröristlerin, olaydan bir gün önce Kayseri'de veteriner Mikail Bozlağan'ı şehit ettikleri ve ardından aracını gasbettikleri belirlendi.

İşçilerin önünü kesip ateş açtılar

Veterinerin şehit edildiği bölgeye yakın bir yerde teröristlerin işçilerin önünü kesip, araçlarına ateş açtığı da tespit edildi.

Aracı kurşunlanan şahsın olayı ihbar ettiği ama ardından Kahramanmaraş'a gittiği, ihbarcı gelmeyince olayın 'avcılar olabileceği' yönünde değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan, bu ihbarla alakalı olarak görevlendirilen müfettişlerinde inceleme yaptığı belirtildi.

'Bizde yaralı yok arabada hasar oluştu'

Önleri kesilerek araçları kurşunlanan işçilerden İ.T., olay anında yaşadıklarını anlattı. Taziyeye gitmek için yola çıktıklarını dile getiren İ.T, şu ifadeleri kullandı:

Biz bir cenaze haberi aldık ve yola çıktık. Köseler köyünü geçince 2 kişi önümüze atladı. Bize 'dur' dediler, durmayınca 2 tane mermi sıktılar. Biz mevki olarak nerede olduğumuzu bilmiyorduk. Memleketimiz Göksun'a gitmek için Tufanbeyli yoluna doğru devam ettik. Petrole gidince aracımızı durdurduk. Baktığımızda araçta 2 tane mermi izi olduğunu gördük. Bizi arayan jandarmalarla irtibata geçtik ve resim attık. Göksun'a gidene kadar bizi durmadan aradılar. 2 gün taziyede kaldıktan sonra pazar günü geri gelince karakola ifademizi verdik. Bu olay Köseler köyünü geçince oldu. Bizde yaralı falan yok. Arabada hasar oluştu. Biz arabada 5 kişiydik.
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